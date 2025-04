PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben sich am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Der EuroStoxx 50 schloss nach der Vorlage einer Reihe von Quartalszahlen großer Unternehmen mit Licht und Schatten 0,17 Prozent tiefer bei 5.161,90 Punkten.

Der schweizerische SMI hingegen legte um 0,32 Prozent auf 12.066,69 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,55 Prozent 8.463,46 Punkte.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer durchwachsenen Stimmungslage. Die Investoren bauten weiterhin auf eine Einigung zwischen den USA und Europa im Strafzollstreit, konstatierte er auf der positiven Seite. Allerdings bedeute das noch keine Entwarnung. "Die Konjunkturaussichten bleiben alles andere als rosig und so benötigen die aktuellen Käufer eine gehörige Portion Optimismus, um in diesem Marktumfeld in europäische Unternehmen zu investieren", betonte Lipkow./tih/he

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545