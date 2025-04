Der Stromausfall auf der iberischen Halbinsel und in Teilen Frankreichs zeigt, wie viel Chaospotenzial in einem derartigen Ereignis steckt. Zwei Expert:innen klären auf, ob etwas Vergleichbares auch in Deutschland passieren könnte. Am vergangenen Montag gegen 12:30 Uhr stand die Zeit in Spanien und Portugal vorübergehend still. Der öffentliche Nahverkehr war lahmgelegt, Mobilfunknetze quittierten den Dienst, Krankenhäuser mussten auf Notstrom umschalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...