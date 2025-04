NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe er seine Prognosen weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Porsche und die Automobilbranche nach wie vor mit vielen Unsicherheiten konfrontiert seien./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 15:28 / GMT

DE000PAG9113