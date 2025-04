Ethereum erreicht neues Allzeithoch bei Netzwerkaktivität trotz Kursschwäche

Trotz der aktuellen Preisschwäche zeigt Ethereum bemerkenswerte Anzeichen fundamentaler Stärke. Während der Kurs rund 60 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt, ein intakter Abwärtstrend gegenüber Bitcoin besteht und eine nachhaltige bullische Dynamik bislang fehlt, erreicht das Ethereum-Ökosystem bei wichtigen Metriken neue Rekordwerte. Diese fundamentale Stärke könnte sich langfristig als entscheidender Vorteil erweisen.

Rekordwerte bei aktiven Adressen signalisieren wachsendes Ökosystem

Eine aktuelle Analyse von rip.eth zeigt ein neues Allzeithoch bei den wöchentlich aktiven Adressen im Ethereum-Netzwerk. Sowohl auf dem Mainnet als auch auf den Layer-2-Lösungen ist die Aktivität spürbar gestiegen. Dieser Anstieg unterstreicht das stetige fundamentale Wachstum des gesamten Ethereum-Ökosystems.

Gleichzeitig festigt Ethereum seine Position als führende Infrastruktur für die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Ein bedeutendes Beispiel hierfür ist BlackRock: 93 Prozent der Token im BUIDL-Fonds basieren auf Ethereum. Dieser Trend verdeutlicht, dass tiefe Liquidität, glaubwürdige Neutralität und erprobte Sicherheit institutionelles Kapital anziehen.

