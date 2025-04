Ethereum bricht aus Abwärtstrend - könnte ETH nun der BTC-Rallye folgen?

Ethereum zeigt nach Monaten der Schwäche erstmals wieder bullische Signale. Mit dem jüngsten Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend rückt die Hoffnung auf eine größere Erholungsrallye in greifbare Nähe. Könnte ETH jetzt also der Bitcoin-Rallye folgen und in den kommenden Wochen wieder deutliche Kursgewinne verzeichnen?

Ethereum ist wieder auf über 2800 $ gestiegen

In Sachen Kurs-Performance konnte Ethereum in den letzten Monaten ja überhaupt nicht überzeugen und underperformte im Vergleich zu den meisten Top-Kryptowährungen inklusive Bitcoin. So gelang es den Ethereum-Bullen nicht, ein neues Allzeithoch, und der Preis ist seit Dezember eigentlich kontinuierlich gefallen. Von Höchstständen bei knapp über 4000 $ ging es so zuletzt auf Tiefststände von nur noch 1400 $ abwärts.

So bildete sich ein kontinuierlicher Abwärtstrend mit tieferen Tiefstständen und tieferen Höchstständen aus. Nach dieser circa 65-prozentigen Entwertung scheint ETH jetzt jedoch erst einmal ein solides Bottom bei 1400 $ gefunden zu haben und konnte von der Erholung des Krypto-Marktes in den letzten Wochen bereits wieder deutlich profitieren. So gelang den Bullen eine Recovery-Rallye auf inzwischen 1835 $.

Quelle: Coingecko.com

Interessant ist nun, dass Ethereum damit zum ersten Mal seit vielen Monaten aus dem negativen Trendkanal des längerfristigen Abwärtstrends auszubrechen scheint. Mit dem Überschreiten des 1800 $ Widerstandes ist der Kurs jetzt erstmals über die obere Widerstandslinie des Trendkanals ausgebrochen.

Der Analyst Edward Morra teilte hierzu jüngst auf X seine Analyse, in der er davon ausgeht, dass Ethereum bald den Aufschwung replizieren könnte, welchen Bitcoin zuletzt von 85.000 $ auf 95.000 $ erlebt hat, nachdem auch BTC ein Ausbruch aus dem vorherigen Abwärtstrend gelungen war. Für Ethereum könnte das bald einen Kurssprung in Richtung 2500 $ bedeuten, falls der Analyst mit seiner Prognose recht behält.

Ist eine solche Rallye wirklich realistisch?

Charttechnisch ergibt die Analyse erst einmal Sinn. Allerdings sollten Anleger beachten, dass Ethereum noch einige Hürden überwinden muss, bis die Rallye in Richtung 2500 $ tatsächlich Wirklichkeit wird. Schließlich ist der Preis nun zwar erst einmal aus dem abwärtsgerichteten Trendkanal ausgebrochen, doch bisher steht ein positiver Retest noch aus. Sobald dieser erfolgt ist, wäre es dann für die Bullen das nächste wichtige Ziel, den Kurs zum einen über den wichtigen 2000 $ Widerstand zu katapultieren und zum anderen auch die letzten Höchststände von ETH von Ende März bei circa 2100 $ zu übertreffen.

So würde zum einen der psychologisch hochrelevante 2000 $ Widerstand fallen und zum anderen auch erstmalig wieder ein höheres Hoch im Chart etabliert werden. Sobald den Bullen das gelungen ist, kann von dem Beginn einer tatsächlichen Recovery-Rallye gesprochen werden. Daraufhin könnte der Kurs dann weiter in Richtung 2500 $ steigen.

Quelle: Coingecko.com

Falls auch der Rest des Krypto-Marktes eine Fortsetzung der Erholung beziehungsweise eine neue Bullenmarktphase erlebt, könnte es für ETH dann sogar schnell weiter aufwärts in Richtung 3000 $ oder sogar in Richtung neuer Jahres-Höchststände um die 4000 $ gehen. Bis es so weit ist, muss die Kaufnachfrage nach ETH jedoch erst einmal wieder deutlich zunehmen.

Zudem kann ETH eine solche Rallye natürlich nur erleben, wenn auch der restliche Krypto-Markt mitzieht. Falls nun wider Erwarten eine weitere Korrektur einsetzt, würde auch ETH wahrscheinlich zurück in den Abwärtstrend gerissen werden und die Erholung der letzten Wochen würde sich retrospektiv als sogenanntes Fakeout herausstellen. Zudem ist das Aufwärtspotenzial eines ETH-Investments im Vergleich zum Investment in jüngere Kryptowährungen natürlich deutlich eingeschränkt, weshalb sich viele Anleger heute eher für Investitionsalternativen wie beispielsweise SOLX entscheiden.

SOLX könnte sich als spannende Investitionsalternative zu ETH herausstellen

Bei SOLX handelt es sich ja schließlich um einen Coin, der heute wirklich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der Frühphase steckt. Er befindet sich gerade noch im Presale, was bedeutet, dass er noch nicht am offenen Markt handelbar ist, sondern nur über die offizielle Webseite über das dort befindliche Vorverkaufs-Widget gekauft werden kann.

Hier wird SOLX gerade zum Kurs von 0,001708 $ angeboten, und bis heute kamen bereits über 32 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Das Interesse an SOLX ist wahrscheinlich vor allem daher so groß, da die Entwickler hier echte Utility bieten möchten.

Quelle: Solaxy.io

Wie der Name vielleicht bereits vermuten lässt, soll nämlich auf der Solana-Blockchain aufgebaut und selbige um ihre erste eigene Layer-2-Lösung erweitert werden. Bis heute verfügt Solana ja über keine einzige Layer-2-Blockchain, und die SOLX-Blockchain könnte so echte Utility für das Solana-Netzwerk bieten.

Vor allem in Phasen großer Netzwerkauslastung stößt Solana an seine Kapazitätsgrenzen, und wenn in Zukunft Transaktionen auf die Solaxy-Chain ausgelagert werden könnten, würde das die Situation wahrscheinlich deutlich verbessern. Das verschafft Solaxy deutliches Wachstumspotenzial und könnte auch dem Coin SOLX zugutekommen, wenn die Entwickler ihre Vision umsetzen können.

