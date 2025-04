Am heutigen Dienstag ist es so weit: PayPal wird am Abend nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen. Nach schwierigen Jahren und einem deutlichen Kursrückgang ruhen große Hoffnungen auf einer operativen Erholung. DER AKTIONÄR beleuchtet im Vorfeld, welche Zahlen der Markt beim Erlös sowie beim Gewinn je Aktie sehen will.Die Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,84 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Im Q1 2024 stand ein Erlös von 7,69 Milliarden Dollar zu Buche. ...

