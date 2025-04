Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 avril/April 2025) - The common shares of Universal Digital Inc. (LFG), previously listed as Minas Metals Ltd. (MINA) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Universal Digital Inc. is an investment company that invests in digital assets, businesses and private and publicly listed entities that are involved in high-growth industries, with a particular focus on blockchain, cryptocurrencies and cryptocurrency technologies.

_________________________________

Les actions ordinaires de Universal Digital Inc. (LFG), précédemment cotées sous le nom de Minas Metals Ltd. (MINA), ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Universal Digital Inc. est une société d'investissement qui investit dans des actifs numériques, des entreprises et des entités privées et cotées en bourse impliquées dans des secteurs à forte croissance, avec un accent particulier sur la blockchain, les crypto-monnaies et les technologies de crypto-monnaie.

Issuer/Émetteur : Universal Digital Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : LFG Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 46 145 434 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 1 560 000 CSE Sector/Catégorie : Diversified Industries/Secteurs Diversifiés CUSIP : 912937 10 9 ISIN : CA912937 10 9 7 OLD CUSIP/ISIN : 60251N208/ CA60251N2086 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 30 avril/April 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 janvier/January Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for LFG. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)