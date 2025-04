Am Dienstag haben zwei verprügelte Pharma- und Biotech-Aktien neue Quartalszahlen veröffentlicht. Die fallen gemischt aus. Ein Titel steht jetzt aber besser da als der andere. Am Dienstagmittag haben mit Pfizer und Astrazeneca zwei bekannte Pharma- und Biotech- Unternehmen ihre neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Während die Zahlen an sich bei beiden gemischt ausfallen, hat vor allem Pfizer eher weniger zu lachen. Pfizer lockt mit Dividendenrendite, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...