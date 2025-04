Vossloh ist derzeit in Algerien recht aktiv. In dem nordafrikanischen Land hat das Unternehmen aus Werdohl mehrere Ausschreibungen gewonnen. Diese haben ein Gesamtvolumen von 59 Millionen Euro. Algerien will sein Bahnnetz ausbauen und modernisieren. Umfasst es derzeit weniger als 5.000 Kilometer, so sollen es bis 2035 rund 15.000 Kilometer ...

