Iggensbach (ots) -- Neuer FENECON Industrial XL in 20'-Containerspeicherklasse- FENECON Commercial 50 mit 50 kW Leistung und Notstromfunktionalität startet bereits bei 28 kWh- Update beim FENECON Commercial 92- Intelligentes FENECON Energiemanagementsystem FEMS Anwärter auf The Smarter E AWARD in der Kategorie "Smart Integrated Energy"FENECON, ein führender Anbieter von Stromspeichern und smarten Energiemanagementsystemen, stellt auf der ees Europe 2025 an Stand B1.410 unter dem Motto "It's Your Energy Journey" die neuesten Modelle seiner Industrie- und Gewerbestromspeicher vor. Der FENECON Industrial XL mit 1,5 MW Leistung und 4 MWh Kapazität ergänzt in der 20'-Containerspeicherklasse das Großspeicherportfolio. Der neue Gewerbespeicher FENECON Commercial 50 verfügt über 50 kW Leistung, Hybrid-Wechselrichter, Notstromfunktionalität und setzt mit 28 bis 210 kWh Kapazität auf die erfolgreiche Batterieplattform der bewährten Heim- und Gewerbeserien, die ebenfalls präsentiert werden. Zudem ist das innovative FENECON Energiemanagementsystem FEMS, das in sämtlichen hauseigenen Stromspeichern zum Einsatz kommt, für den The Smarter E AWARD nominiert, der erstmals in der Kategorie "Smart Integrated Energy" verliehen wird. Die ees Europe 2025 ist Europas größte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme und findet vom 7. bis 9. Mai im Rahmen von The smarter E Europe in München statt.Neuer Großspeicher FENECON Industrial XLDer neue FENECON Industrial XL eignet sich für modernste Anwendungen des Multi-Market-Trading sowie für Co-Location an PV- und Windpark oder Industriestandorten. Der Großspeicher ermöglicht eine aktive Teilnahme am Energiemarkt über unterschiedliche Trading-Dienstleister. Der neue Großspeicher in der 20'-Containerspeicherklasse liefert 1,5 MW Leistung und 4 MWh Kapazität. Wie auch die kleineren FENECON Industrial-Modelle ist er ein All-In-One-System mit kompakter Hochvoltbatterie, flüssigkeitsbasiertem Thermomanagement, effizienten Batteriewechselrichtern, dem intelligenten Energiemanagement FEMS und einer vollständigen Betreuung aus einer Hand. Der Speicher ist "Made in Germany", basiert auf erstklassigen neuen Elektrofahrzeugbatterien und kann preislich selbst mit typischen asiatischen Systemen konkurrieren.FENECON Commercial 50 erweitert GewerbespeicherangebotAuf der ees Europe 2025 zeigt FENECON erstmals den neuen Gewerbespeicher Commercial 50 mit Hybridwechselrichter. Er hat eine Leistung von 50 kW, 28 bis 210 kWh Kapazität und verfügt optional über eine Notstromfunktionalität mit solarer Nachladung durch direkte PV-Anbindung für bis zu 75 kWp.FENECON Commercial 92: Skalierbar dank ClusteroptionDer FENECON Commercial 92 bekommt ein Update und lässt sich nun im Cluster betreiben. Ein Verbund aus mehreren Speichern bietet bis zu 460 kW Leistung sowie bis zu 1050 kWh Kapazität und funktioniert dabei als ein einheitlicher Speicher. Es lassen sich bis zu fünf Speichersysteme über eine Master-FEMS-Box miteinander clustern. Jedes Clustersystem verfügt über einen eigenen Wechselrichter, eine Parallelschaltbox sowie eine Slave-FEMS-Box und kann mit bis zu fünf Batterietürmen mit je 42 kWh ausgestattet werden. Dank der modularen Struktur und Flexibilität können Unternehmen ganz nach Bedarf skalieren - passend zu jeder Gewerbegröße.Darüber hinaus ermöglicht FENECON neuerdings Split-Batterietürme, damit die Raumhöhe kein Problem mehr ist. Hier bleibt durch Aufteilung der Module auf zwei Türme die serielle Schaltung der Batteriemodule ohne zusätzlichen DC/DC- Steller erhalten.Energiemanagementsystem FEMS macht Stromspeicher intelligent - nominiert in Kategorie "Smart Integrated Energy"FEMS ist Finalist in der neuen Kategorie "Smart Integrated Energy" des renommierten "The Smarter E AWARD". Das intelligente Energiemanagementsystem dient als "Gehirn" aller FENECON Stromspeicher und ist durch Apps kontinuierlich erweiterbar. Es sorgt beispielsweise für eine netzdienliche Beladung und einen konsequenten prognosebasierten dynamischen Energie-Fahrplan. Das ist speziell im Rahmen des neuen Solarspitzengesetzes wichtig, um Abregelungsverluste der Solaranlage zu reduzieren. Mithilfe KI-basierter Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen legt FEMS die PV-Beladezeiten auf den optimalen Zeitpunkt und steuert Verbraucher. Dabei kann FENECON auch das Signal des Funkrundsteuerempfängers (FRE) auf den Netzanschlusspunkt umsetzen und nicht nur am Ausgang des Wechselrichters regeln. Somit lässt sich die PV-Anlage zu abgeregelten Spitzenzeiten zumindest zur Versorgung lokaler Verbraucher und Batterieladung verwenden. Zudem sind neue Erweiterungen ab sofort für FEMS verfügbar - beispielsweise die Nutzung variabler Netzentgelte und Tarifstufen oder neuer Anbieter von nicht EPEX-gekoppelten dynamischen Stromtarifen. Durch zahlreiche Implementierungen von Wallboxen oder intelligenten Heizstäben zeigt das Monitoring die individuelle Energiesituation umfassend.Der The Smarter E AWARD zeichnet technologische Innovationen und bahnbrechende Lösungen aus, die zu einer stabilen, erneuerbaren Energieversorgung beitragen. Die Preisverleihung findet am Vorabend der The smarter E Europe, am 6. Mai 2025 statt."Die Energiefrage sehen wir als Generationenaufgabe, an der jeder teilhaben kann. Alle nötigen Technologien sind da: Neben Sonne und Wind bilden Speicher und intelligente Energiemanagementsysteme die zentralen Puzzlesteine der 'energiegewendeten Welt'. Mit unseren Lösungen schaffen wir Gestaltungsraum - unabhängig, flexibel und zukunftsoffen", erklärt Franz-Josef Feilmeier, Geschäftsführer von FENECON. "Nicht umsonst steht unser Messeauftritt dieses Jahr unter dem Motto 'It's Your Energy Journey', denn die ist letztlich für jeden individuell.Ob E-Auto, Wärmepumpe, PV-Erweiterung oder dynamische Stromtarife und variable Netzentgelte: Mit FENECON Stromspeichern, dem FEMS Energiemanagementsystem und den FEMS Apps passt sich das System flexibel an."Über FENECONFENECON ist ein führender Hersteller für Stromspeicherlösungen und bietet Systeme für private Haushalte sowie für Gewerbe und Industrie. Die Lösungen verwenden das hauseigene Energiemanagementsystem FEMS auf Basis von OpenEMS und ermöglichen netz- und energiewendedienliches Energiemanagement bis hin zu intelligenter Sektorenkopplung von Strom, Mobilität und Wärme.Der Experte für Stromspeicher und Energiemanagement zählt zu den stärksten Innovatoren in der Branche und setzt sich für eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ein. Das Unternehmen mit rund 350 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz im bayerischen Iggensbach und weitere zentrale Standorte in Deggendorf und Albersdorf (Vilshofen a. d. Donau).Die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Innovationskraft von FENECON bestätigten allein 2023 zahlreiche Auszeichnungen wie die zum Innovator des Jahres, der EY Entrepreneur Of The Year Award, der ees Award für das Speichermodell Industrial L und der EM-Power Award für das Mietspeicherangebot von FERESTO. 2024 wurde FENECON beim TOP 100-Wettbewerb erneut als Innovator des Jahres sowie mit dem Bayerischen Mittelstandspreis und der Auszeichnung BAYERNS BEST 50 prämiert.Weitere Informationen unter www.fenecon.de