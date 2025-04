Bitcoin in Konsolidierung gefangen: 95.400 US-Dollar als entscheidende Widerstandsmarke

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seit Tagen zwischen 91.000 und 95.400 US-Dollar. Weder ein Abverkauf noch ein klarer Ausbruch prägen das Bild. Mehrere Fehlsignale hatten zu leichten Schwankungen geführt, ohne jedoch nachhaltige Impulse zu erzeugen. Nachdem das Tief vom 9. April erreicht worden war, hatte der Kurs deutliche Gewinne verzeichnet. Seither pendelt er in einer engen Spanne. Bären finden keinen Raum für eine Attacke, während Käufer abwartend bleiben. Die Volatilität ist gering.

95.400 US-Dollar als entscheidende Schlüsselmarke

Die Marke von 95.400 US-Dollar hat sich als harter Widerstand etabliert. Mehrere Ausbruchsversuche waren daran gescheitert. Erst ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde könnte eine neue Kaufwelle auslösen. Dann wäre das erste Kursziel bei 100.000 US-Dollar. Auf dem Weg dorthin bieten sich Teilgewinne an. Ein Stop auf Break-even sichert bereits erzielte Erträge.

Bleibt der Kurs jedoch unter 91.000 US-Dollar, verliert die Seitwärtsphase ihre Gültigkeit und eine größere Korrektur wäre denkbar. Der RSI auf Vier-Stunden-Basis notiert aktuell bei 63,20 Prozent. Ein Vier-Stunden-Close darüber würde das Szenario für einen Anlauf auf 100.000 US-Dollar stützen, ohne jedoch eine direkte Raketenfahrt bis 110.000 US-Dollar zu garantieren.

Ethereum bildet bullische Flaggenformation

Auch Ethereum zeigt Konsolidierung. Auf der Vier-Stunden-Basis pendelt der Kurs knapp oberhalb von 1.760 US-Dollar. Ein Anstieg über 1.822 US-Dollar würde die bullische Flagge auflösen. Dann lägen Kursziele bei 1.920 bis 1.950 US-Dollar in Reichweite. Eine Attacke auf 2.000 US-Dollar wäre möglich, aber nicht garantiert.

Unterhalb von 1.750 US-Dollar verliert das Szenario an Zugkraft. Fällt der Kurs unter 1.750 US-Dollar, ergibt sich ein rechnerisches Ziel bei 1.690 US-Dollar. Bis dahin bleibt die Seitwärtsbewegung intakt und bietet gezielte Long-Gelegenheiten bei erneuten Ausbruchsversuchen. In dieser Phase ohne klare Richtung bei den großen Coins entsteht Raum für neue Impulse.

Fantasy Pepe Presale gewinnt an Dynamik

Fantasy Pepe verbindet Meme-Fußballklubs mit KI-gesteuerten Managern. ChatGPT und DeepSeek führen virtuelle Teams, während Grok als digitaler Schiedsrichter agiert. Matches dauern sechzig Sekunden und laufen dezentral sowie transparent auf der Ethereum-Blockchain ab.

Der Presale-Preis für FEPE liegt aktuell bei 0,000314 US-Dollar. In gut einem Tag beginnt bereits die nächste Preisstufe - wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Kurs. Bislang wurden 230.000 US-Dollar eingesammelt. Eine frühzeitige Teilnahme verspricht Zugang zu fortschrittlichen Analyse-Tools und exklusiven Features. Fantasy Pepe kombiniert Meme-Kultur, Sport und DeFi zu einem neuartigen On-Chain-Erlebnis.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.