Ethereum konsolidiert in bullischer Flaggenformation - Ausbruch über 1.822 US-Dollar entscheidend

Ethereum zeigt sich seit Tagen stabil, aber richtungslos. Der Kurs bewegt sich in einer engen Spanne rund um 1.760 US-Dollar, aktuell knapp über 1.800 US-Dollar. Nach dem Anstieg vom Tiefpunkt am 9. April konsolidiert ETH innerhalb einer typischen bullischen Flagge. Dieses Chartmuster deutet auf eine Fortsetzung des vorherigen Trends hin - allerdings braucht es einen klaren Ausbruch, um die nächste Bewegung einzuleiten.

Schlüsselmarken und potenzielle Kursziele im Fokus

Die 1.822-US-Dollar-Marke spielt aktuell eine zentrale Rolle. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Schwelle würde die bullische Flagge nach oben auflösen und neues Kaufinteresse entfachen. In diesem Fall könnte Ethereum schnell in Richtung 1.920 bis 1.950 US-Dollar steigen. Auch ein Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar wäre im Anschluss möglich.

Der RSI auf Vier-Stunden-Basis bewegt sich aktuell im neutralen Bereich bei etwa 61 Prozent. Ein Anstieg über 70 Prozent könnte ein weiteres Kaufsignal liefern. Auf der Unterseite bleibt die 1.750-US-Dollar-Zone entscheidend. Ein Bruch darunter könnte die Struktur beschädigen und eine Abwärtsbewegung bis 1.690 US-Dollar nach sich ziehen.

Bitcoin befindet sich in ähnlicher Konsolidierungsphase

Während Ethereum auf den Ausbruch aus der Flagge wartet, zeigt Bitcoin ein ähnliches Bild. Der Kurs pendelt seit mehreren Tagen zwischen 91.000 und 95.400 US-Dollar. Mehrere Versuche, den Widerstand bei 95.400 US-Dollar zu knacken, blieben erfolglos. Solange diese Marke nicht überschritten wird, bleibt Bitcoin in einer klassischen Seitwärtskonsolidierung gefangen.

Ein Ausbruch über 95.400 US-Dollar könnte Bitcoin in Richtung 100.000 US-Dollar treiben. Jedoch wird kein schneller Durchmarsch erwartet. Vielmehr könnte es auf diesem Weg zu einer Zwischenkorrektur kommen. Der RSI auf Vier-Stunden-Basis steht bei etwa 63 Prozent, ein weiterer Anstieg könnte Kaufdruck erzeugen. Erst ein Rückfall unter 91.000 US-Dollar würde das bullische Szenario kippen.

Fantasy Pepe Presale zieht Investoren in seitwärts tendierendem Markt an

Genau zur richtigen Zeit startet Fantasy Pepe seinen Presale. Das Projekt verbindet Meme-Fußballklubs mit KI-Technologie und Blockchain. Bekannte KI-Systeme wie ChatGPT und DeepSeek führen virtuelle Fußballteams, während Grok als digitaler Schiedsrichter fungiert.

In schnellen Matches von nur sechzig Sekunden treten die Teams gegeneinander an. Über Prediction Markets, die mit dem $FEPE-Token betrieben werden, können Nutzer auf die Gewinner setzen. Der Preis für $FEPE liegt bei 0,000314 US-Dollar. In gut einem Tag wird die nächste Presale-Phase eingeläutet, dann steigt der Preis. Bislang konnten bereits 230.000 US-Dollar eingesammelt werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.