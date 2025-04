Bitcoin erreicht neues Preislevel: 85% aller Halter aktuell im Gewinn

Nach dem nachhaltigen Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 88.000 US-Dollar in der vergangenen Woche bewegt sich Bitcoin derzeit in einer engen Spanne zwischen 94.000 und 95.000 US-Dollar. In diesem Bereich beginnt auch der nächste relevante Widerstandscluster, der sich bis etwa 99.000 US-Dollar erstreckt. Der jüngste Aufwärtsimpuls scheint vorerst an Kraft verloren zu haben, während die Bullen sich aktuell schwer tun, die nötige Dynamik für einen weiteren Ausbruch zu entfalten.

Fast 90% der Bitcoin-Halter im Gewinn - Euphorie-Phase in Sicht

Die Kennzahl "Bitcoin Supply in Profit" misst den Anteil aller im Umlauf befindlichen Bitcoins, deren aktueller Kurs über dem Preis liegt, zu dem sie zuletzt bewegt wurden. Mit anderen Worten: Dieser Indikator zeigt an, wie viele Coins aktuell einen Buchgewinn aufweisen - und ist damit ein Stimmungsindikator für den Markt.

Laut aktuellen Daten von CryptoQuant liegt dieser Anteil derzeit bei über 85 Prozent - Tendenz steigend. Historisch gesehen deutet ein Anstieg über 90 Prozent auf eine Euphorie-Phase hin, während ein Rückgang unter 75 Prozent auf eine wachsende Verkaufsbereitschaft hindeutet, die sogar zu Panikverkäufen führen kann. Experten sehen in der aktuellen Entwicklung ein bullisches Signal, warnen jedoch: Wird die 90-Prozent-Marke deutlich überschritten, steigt zwar kurzfristig die Stimmung, aber das Risiko für Gewinnmitnahmen nimmt ebenso zu.

Makroökonomische Faktoren beeinflussen den Kryptomarkt

Die Spannung am Kryptomarkt bleibt hoch. Nicht nur die On-Chain-Daten wie die "Supply in Profit"-Metrik deuten eine Entscheidung an, auch zahlreiche makroökonomische Faktoren stehen diese Woche im Fokus.

Der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe weist auf eine wichtige Woche für die Märkte hin. Schwache Arbeitsmarktdaten könnten die US-Notenbank zu Zinssenkungen und neuen Anleihekäufen zwingen, was direkte Auswirkungen auf Kryptowährungen hätte. Auch die Veröffentlichung der BIP-Zahlen wird als entscheidender Indikator gesehen. Van de Poppe rät dazu, in dieser Phase der erhöhten Volatilität Positionen nicht zu übersteuern, da besonders Bitcoin stark auf die neuen makroökonomischen Impulse reagieren dürfte.

BTCBULL Presale überschreitet 5 Millionen Dollar-Marke

Während Bitcoin das Basis-Investment für viele Anleger ist, suchen viele Investoren nach ergänzenden Chancen für höhere Renditen. BTCBULL positioniert sich genau in diesem Umfeld als innovativer Token, der klassische Meme-Coin-Elemente mit einer ernsthaften Bitcoin-Orientierung kombiniert.

Ein zentrales Merkmal von BTCBULL ist die Verbindung zu realen Bitcoin-Ausschüttungen. Das Belohnungssystem sieht vor, dass Token-Besitzer echte BTC erhalten, sobald bestimmte Kursziele von Bitcoin erreicht werden. Die erste Schwelle liegt bei 150.000 US-Dollar, weitere Ausschüttungen folgen bei höheren Preisen im Abstand von 50.000 US-Dollar. Zusätzlich setzt BTCBULL auf ein deflationäres Modell: Immer wenn Bitcoin im Preis um 50.000 US-Dollar steigt, wird ein Teil der BTCBULL-Token dauerhaft vernichtet.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.