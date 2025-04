Das Wort von Goldman Sachs hat an den Weltbörsen Gewicht. Daher lohnt sich ein Blick auf die Empfehlungsliste der US-Investmentbank. Auf dieser befindet sich derzeit auch der Name eines günstig bewerteten europäischen Energieproduzenten. So stuft Goldman Sachs die Eni-Aktie unverändert mit "Buy" ein. Das Kursziel hat Analyst Michele della Vigna indes von 17,00 auf 16,00 Euro etwas gesenkt. Er begründete diesen Schritt mit der Anpassung seiner Gewinnprognosen an die etwas niedrigeren Öl- und Gaspreise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...