© Foto: Dall-E

Der Browser-Anbieter Opera hat am Montag starke Zahlen vorgelegt, außerdem bietet die Aktie eine günstige Bewertung. Gibt es einen Haken oder sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen?Der KI-Trade hat in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich Federn lassen müssen. Nach dem DeepSeek-Schock und Berichten über ein langsameres Tempo beim Auf- und Ausbau von KI-Rechenzentren sowie ersten Stornierungen, etwa im Fall von Microsoft, sind viele Titel der Branche unter die Räder geraten. Das beste Beispiel hierfür ist die Aktie von Nvidia, die seit dem Jahreswechsel über 19 Prozent an Wert verloren hat. Zu externen Belastungsfaktoren wie Rezessionssorgen und der wachstumsfeindlichen …