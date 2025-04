Dank der Erweiterung der PUBG-IP, dem starken Debüt von inZOI und dem weltweiten Wachstum von BGMI stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 41,6 %, während der Betriebsgewinn um 112,2 zulegte

KRAFTON, Inc. hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Basierend auf dem konsolidierten Jahresabschluss, der gemäß den Korean International Financial Reporting Standards (K-IFRS) erstellt wurde, erzielte das Unternehmen einen Rekordquartalsumsatz von 874,2 Mrd. KRW und einen Betriebsgewinn von 457,3 Mrd. KRW. Neben dem hohen Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurden auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum neue Rekorde erzielt: Der Umsatz stieg um 31,3 und der Betriebsgewinn um 47,3 %.

Signifikantes Wachstum und Ausrichtung auf Kern-IP

KRAFTON erzielte in allen Geschäftsbereichen ein deutliches Wachstum, darunter PC (323,5 Mrd. KRW), Mobile (532,4 Mrd. KRW) und Konsolen/Sonstiges (18,3 Mrd. KRW). Auf PC-Plattformen trugen die vielfältigen Inhalte und der starke Live-Service von PUBG: BATTLEGROUNDS maßgeblich zum Wachstum bei, während die erfolgreiche Einführung einer neuen IP, inZOI, ebenfalls eine entscheidende Rolle spielte. Im Mobilbereich trugen Premium-Artikel, strategische IP-Kooperationen und lokalisierte Marketingmaßnahmen zu einem Umsatzanstieg bei. Dies galt insbesondere für BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI) das durch bemerkenswerte Kooperationen, darunter eine mit dem indischen Automobilhersteller Mahindra, positive Resonanz bei den Spielern erzielte und den bisher höchsten lokalen Umsatz für den Titel erzielte.

Der Rekordumsatz im ersten Quartal ist auf die Erweiterung der PUBG-IP-Franchise sowie auf die fortgesetzte Strategie von KRAFTON zurückzuführen, sich "große Franchise-IPs" zu sichern. Seit der Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell (F2P) hat PUBG eine Nachhaltigkeit unter Beweis gestellt und im März mehr als 1,4 Millionen gleichzeitige Nutzer erreicht. Auch in Zukunft wird KRAFTON das Spielerlebnis durch Kooperationen mit renommierten Künstlern und Marken, neuen Karten und verschiedenen Spielmodi weiter verbessern. Das Unternehmen plant außerdem, seine Spielerbasis und globale Präsenz durch die Veröffentlichung neuer PUBG-basierter Titel zu erweitern, darunter der Extraction-Shooter Project Black Budget, das konsolenorientierte Battle Royale Project Valor und der Top-Down-Taktik-Shooter PUBG: BLINDSPOT. Durch die Verwendung fotorealistischer Grafiken auf Basis der Unreal Engine 5 und die Einführung von nutzergenerierten Inhalten (UGC) will KRAFTON PUBG zu einer umfassenden "PUBG 2.0"-Gaming-Plattform weiterentwickeln.

Die Ergebnisse von KRAFTON lassen sich auch auf inZOI zurückführen, das am 28. März im Early Access gestartet ist und in der ersten Woche über eine Million Mal verkauft wurde, womit es zum schnellstverkauften KRAFTON-Titel aller Zeiten wurde. Rund 95 des Umsatzes wurden auf den globalen Märkten erzielt, was die Stärke von KRAFTON bei der Entwicklung weltweit erfolgreicher Original-IPs unterstreicht. Durch die weitere Nutzung der fortschrittlichen CPC-KI-Technologie (Co-Playable Character) des Titels, Smart Zoi, plant KRAFTON, das Gameplay zu verbessern und inZOI zu einer weiteren langfristigen Franchise-IP auszubauen.

Spannende neue Titel und strategische Expansion in Indien

KRAFTON passt seine Entwicklungs- und Veröffentlichungsstrategie strategisch an jeden seiner neuen Titel an. Das PC-Lebenssimulationsspiel Dinkum wurde am 23. April offiziell weltweit veröffentlicht und in 14 Sprachen lokalisiert. Das Unternehmen plant, die IP-Franchise Dinkum durch die Erweiterung auf neue Plattformen und die Veröffentlichung eines Spin-off-Spiels namens Dinkum Together zu stärken. Darüber hinaus ist für später in diesem Jahr der Early Access des mit Spannung erwarteten Subnautica 2 geplant, bei dessen weiterer Entwicklung das Feedback der Spieler aktiv berücksichtigt werden soll.

Neben neuen Titeln bleibt Indien ein strategischer Kernmarkt für KRAFTON, wo das Unternehmen nach dem starken Wachstum mit BGMI seine Marktposition festigen will. Im März erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung am indischen Studio Nautilus Mobile und sicherte sich die IP für Real Cricket Indiens führendes Cricket-Spiel mit über 250 Millionen Downloads und 10 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Auf dieser Dynamik aufbauend wird KRAFTON seine Lokalisierungsstrategie durch neue Inhalte, gezieltes Marketing, die Veröffentlichung weiterer Spiele und kontinuierliche Geschäftsentwicklungsmaßnahmen weiter stärken, um sein nächstes großes IP in Indien zu entdecken.

Finanzielle Highlights des Quartals (Einheit: 100 Mio. KRW)

Aktuelles Quartal

Performance

(Q1 2025) QoQ

Performance

(Q4 2024) Veränderung gegenüber dem Vorquartal

(in %) YoY

Performance

(Q1 2024) Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %) Umsatz 8,742 6,176 41.6 6,659 31.3 Ergebnis 4,573 2,155 112.2 3,105 47.3 Tabelle: Vorläufige konsolidierte Finanzergebnisse (K-IFRS) für KRAFTON, Q1 2025.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

