VeriSilicon (688521.SH) hat kürzlich bekannt gegeben, dass seine hochleistungsfähige System-on-Chip (SoC)-Designplattform für intelligentes Fahren in der Automobilindustrie verifiziert und erfolgreich in Kundenprojekten implementiert wurde. Diese Plattform nutzt das Geschäftsmodell "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) von VeriSilicon und bietet zuverlässigen technischen Support für Hochleistungs-Computing-Anwendungen wie autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Der Chip-Designprozess von VeriSilicon hat die Zertifizierung nach dem funktionalen Sicherheitsmanagementsystem ISO 26262 für die Automobilindustrie erhalten. Damit kann das Unternehmen seinen Kunden weltweit einen Komplettservice für ihre Automobilchips anbieten, die die Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen. In Kombination mit seinem umfangreichen Portfolio an IPs in Automobilqualität und einer vollständigen intelligenten Fahrsoftwareplattform bietet VeriSilicon End-to-End-Support vom Chipdesign und der Verifizierung bis hin zur Zertifizierung für den Automobilbereich, einschließlich der Analyse von Sicherheitsanforderungen, des Architekturdesigns und der Unterstützung bei der Zertifizierung.

Die neu eingeführte hochleistungsfähige SoC-Designplattform für intelligentes Fahren im Automobilbereich verfügt über eine flexible, konfigurierbare Architektur und unterstützt die effiziente Zusammenarbeit mehrerer Co-Prozessoren, darunter leistungsstarke Multi-Core-CPUs (Central Processing Units), Bildsignalprozessoren, Videocodecs und neuronale Netzwerkprozessoren. Die Plattform kann optional mit einer integrierten funktionalen Sicherheitsinsel der ASIL-D-Stufe ausgestattet werden, die von VeriSilicon entwickelt wurde. Es unterstützt außerdem ein schnelles Speichersubsystem mit hoher Bandbreite, das sich durch einen hervorragenden Datendurchsatz und Echtzeit-Verarbeitungsfähigkeiten auszeichnet. Diese Plattform wurde für fortschrittliche Prozessknoten im Automobilbereich, einschließlich 5 nm und 7 nm, optimiert und bietet herausragende Eigenschaften in Bezug auf Leistung, Energieverbrauch und Fläche (PPA).

"Die Branche für intelligente Fahrzeuge entwickelt sich rasant weiter, und die SoC-Designplattform von VeriSilicon für den Automobilbereich bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Sicherheit und Designflexibilität, sodass Automobilhersteller schnell auf Marktanforderungen reagieren können", erklärte Wiseway Wang, Executive Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division bei VeriSilicon. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Automobilindustrie hat VeriSilicon eine starke Präsenz in den Bereichen Mikrocontroller-Einheiten (MCUs), Kabinensysteme und intelligente Fahrtechnologien aufgebaut. Mithilfe unserer ISO 26262-konformen Designprozesse, IPs und umfassenden Softwaredienstleistungen haben wir unseren Kunden erfolgreich maßgeschneiderte intelligente Fahrchips auf Basis fortschrittlicher Prozesstechnologie für die Automobilindustrie geliefert. Darüber hinaus treiben wir die Entwicklung von Chiplet-Lösungen für intelligentes Fahren voran. Auch in Zukunft wird VeriSilicon die Innovation im Automobilsektor vorantreiben und zu mehr Sicherheit und Intelligenz in der Branche beitragen.

VeriSilicon hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende Dienstleistungen rund um kundenspezifisches Silizium und die Lizenzierung von Halbleiter-IP aus einer Hand zu bieten und dabei sein eigenes Halbleiter-IP zu nutzen.

