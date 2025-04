Ein sehr enttäuschender Handelstag für die Anteilseigner der Lufthansa. Denn die MDAX-Titel geben nach der heutigen Bekanntgabe der Q1-Zahlen kräftig nach. Am Ende des Tages verbuchten die Papiere der Kranich-Airline ein sattes Minus von 4,5 Prozent. Denn die Perspektiven trüben sich durch Donald Trumps Politik weiter ein. Zwar kletterten in den ersten vier Monaten des Jahres die Passagierzahlen bei Flügen nach Nordamerika, doch die Buchungen für die günstigsten Economy-Tickets in Richtung USA schwächeln. ...

