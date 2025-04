© Foto: Alex Brandon - AP

Trotz der politischen Unsicherheiten sieht Goldman-Chef Solomon Licht am Ende des Tunnels: Die Märkte könnten sich bald beruhigen, aber Investitionen und Wachstum blieben unter Druck. Auch für Europa ist er optimistisch.Trotz der derzeitigen Unsicherheit auf den Kapitalmärkten sieht David Solomon, CEO der Goldman Sachs Group, Anzeichen für eine Stabilisierung. In einem Interview mit Bloomberg Television sagte Solomon am Dienstag, dass die Aktivitäten bei Fusionen, Übernahmen und Börsengängen zwar unter Druck stünden, sich aber auf einem "komfortablen Niveau" einpendeln dürften. "Wenn die Unsicherheit von hier aus weiter zunimmt, werden Sie nicht mehr das gleiche Maß an Kapitalaktivität …