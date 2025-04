Solayer-Kurs-Prognose: Solana-Skalierungslösung explodiert heute 15 %

Während für Ethereum schon vor langer Zeit die ersten Skalierungslösungen entstanden sind, hat die zunehmende Adoption von Solana nun auch die ersten Projekte für dieses Ökosystem hervorgebracht. Solayer konnte heute besonders stark steigen. Worauf dies zurückzuführen ist und wie sich der Coin in nächster Zeit entwickeln könnte, erfahren Sie hier.

Das treibt den LAYER-Coin von Solayer an

Aus einem Interview mit dem Solayer-Entwickler Chaofan Shou geht hervor, dass sich das Angebot der Skalierungslösung neben diversen Sektoren wie GameFi auch an die Market Maker richtet.

Denn diese müssen laut ihm bisher noch Prioritätsgebühren von teilweise 1 bis 10 USD zahlen, sofern es zu einer hohen Netzwerkauslastung von Solana kommt. Mithilfe der Skalierungslösung sollen sich diese Prioritätskosten künftig jedoch senken lassen. Für die Gasgebühren verwendet Solayer ebenfalls SOL.

Einen weiteren Punkt, welchen Solayer für die Market Maker adressiert, sind die Latenzen. Denn aufgrund der hohen Volumina dieser Marktteilnehmer können Verzögerungen in enormen Kosten für diese resultieren. Aus diesem Grunde soll Solayer mit seinem Angebot ebenfalls die Geschwindigkeit steigern.

https://twitter.com/ValidatedPod/status/1916970252996366719

Um dies zu erreichen, verwendet es eine Fork des Solana-Clients Firedancer, mit deren Hilfe die Layer-1 bereits auf über 1,2 Mio. TPS (Transaktionen pro Sekunden) kommen soll. Darüber hinaus macht sich Solayer eine Hardwarebeschleunigung zunutze, wofür es FPGA, SmartNICs und spezielle SDN-Netzwerke verwendet. Auf diese Weise sollen bis zu 1 Mio. TPS mit einer Latenz von weniger als 1 ms und einer Bandbreite von 100 Gbps erreicht werden.

Neben den Marketing-Bemühungen hat Solayer eine eigene Bankkarte eingeführt, mit welcher die Nutzer ohne eine vorherige Umwandlung den Stablecoin USDC für alltägliche Zahlungen nutzen können. Zudem ist diese mit anderen Diensten wie Apple Pay und Google Pay kompatibel. Die Bestände können für 4 bis 5 % pro Jahr in den sUSD-Coin umgewandelt werden. Außerdem berechtigt die Karte zu AirDrops, Einladungen Frühzugängen und mehr.

Jetzt in Solana-Skalierungslösung investieren!

Solayer-Kurs-Prognose: Wie weit kann der LAYER-Coin nun steigen?

Seit der Markteinführung am 11. Februar konnte sich der LAYER-Coin von Solayer hervorragend entwickeln. So stieg er von seinem initialen Listungspreis von 1,29 USD bis auf heute 3,22 USD um 149,61 %. Mittlerweile kommt er somit auf eine Marktkapitalisierung von 678,08 Mio. USD, wobei sich allerdings erst rund 21 % der LAYER-Token im Umlauf befinden.

Somit liegt die Bewertung von Solayer vollständig verwässert bereits bei 3,23 Mrd. USD, was mehr als die höchste Layer-2 Mantle ist, die gerade auf 2,47 Mrd. USD und verwässert auf 4,55 Mrd. USD kommt. Dementsprechend bietet sich basierend auf den Benchmarks im aktuellen Marktumfeld im mittelfristigen Zeitrahmen nur noch ein begrenztes Steigerungspotenzial.

Solayer-Chart | Quelle: Tradingview

Dennoch ist die aktuelle Stärke des Coins nicht von der Hand zu weisen. Erst am heutigen Tage wurde das 261,8-er-Fibonacci-Level bei 2,94 USD überwunden. Sollte der LAYER-Coin mit einem Tagesschlusskurs darüber liegen, könnte die Rally sogar noch einmal für bis zu zwei Tage und einer 9 des TD Sequentials weitergehen, was von dem steigenden OBV und somit bullischen Volumen unterstützt wird.

Der RSI verweist mit einem Wert von 84,25 allerdings schon auf einen stark überkauften Coin. Solange sich LAYER über dem VWAP von derzeit 3,09 USD befindet, könnten Rücksetzer bis auf diesen mit einem engen Stopp noch einmal genutzt werden. Allerdings kann sich auch das Handelsumfeld bis zur Klärung des Handelskrieges belastend auswirken, obwohl digitale Assets nicht von Zöllen betroffen sind und sogar vom Handelskrieg profitieren können. Ab Juli ist wieder spätestens mit Zinssenkungen und Anstiegen zu rechnen.

Jetzt in Optimierung von Solana investieren!

Solaxy soll Solanas schwerwiegende Fehler beheben und Adoption fördern

Neben Solayer ist auch die neue Solana-Skalierungslösung Solaxy erschienen. Sie widmet sich vor allem der Lösung der Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfälle, indem sie die Daten auf einer effizienten Layer-2 bündelt und dann komprimiert auf der Layer-1 Solana absichert. Auf diese Weise soll das Ökosystem beizeiten einer höheren Nachfrage entlastet werden.

Darüber hinaus hat das Solaxy-Team mithilfe von Hyperlane Brücken zu anderen Ökosystemen errichtet, was sich wiederum förderlich auf die Adoption auswirkt. So wird unter anderem zwischen den beiden führenden DeFi-Chains von Ethereum und Solana eine Bridge errichtet, bald sollen noch weitere wie Base hinzukommen.

Damit sich die Chain besonders schnell verbreitet, wurden unter anderem Gespräche mit führenden Launchplattformen geführt. Somit könnte angesichts der Dominanz der Memecoins beim Mindshare, wie es von CoinGecko angegeben wurde, auch bald ein eigener Dienst hinzukommen, der dem Marktführer Pump.Fun entscheidende Marktanteile abnimmt.

Wie den vielen Entwicklungsfortschritten zu entnehmen ist, bemüht sich das Solaxy-Team unentwegt, die Leistung der Chain zu verbessern und die Adoption zu fördern. Erst kürzlich wurde der Blockexplorer gestartet. Deshalb konnte es mit seinem Vorverkauf auch schon über 33,32 Mio. USD aufnehmen. Für weniger als zwei Tage stehen die gefragten Coins noch für 0,00171 USD zur Verfügung.

Jetzt in Solaxy investieren!

