NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Valeo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Ähnlich wie andere Unternehmen habe der Autozulieferer im derzeit volatilen Konjunkturumfeld seine Umstrukturierungspläne beschleunigt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Konsensrahmen gelegen. Auf vergleichbarer Basis falle der leichte Rückgang auf, da Wettbewerber hier etwas zugelegt hätten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 19:23 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0013176526