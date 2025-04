ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst David Lesne erwähnte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, der Autozulieferer habe im ersten Quartal die Erwartungen getroffen. Er rechnet daraufhin nur mit begrenzten Anpassungen am Konsens, der schon am ganz unteren Ende der Zielspanne liege. Wie auch Valeo hätten die meisten Zulieferer ihre Jahresziele bestätigt. Er geht aber davon aus, dass die Anleger weiterhin vorsichtig bleiben wegen drohender Produktionskürzungen, insbesondere in den USA./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 17:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0013176526