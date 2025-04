NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das erste Quartal des IT-Dienstleisters sei wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe jedoch die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angesichts erster Erholungsanzeichen und der Erwartung einer stärkeren zweiten Jahreshälfte bestätigt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 15:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 15:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005419105