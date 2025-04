Globaler Verband trifft sich in Detroit, um nachhaltige Fertigungsverfahren unter Einsatz von 3D-Druck und additiven Technologien zu fördern und zu feiern

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), ein globaler Handelsverband, der sich auf die Förderung einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Fertigung durch 3D-Druck und verwandte additive Fertigungstechnologien (AM) konzentriert, hielt am 7. April im Shinola Hotel in Detroit seinen jährlichen Mitgliedertreffen 2025 ab. Über 80 Delegierte aus aller Welt nahmen daran teil und trugen zum Austausch von Praktiken und Technologien bei.

Der Hauptredner Rich Voorberg, Präsident von Siemens Energy North America, sprach darüber, wie additive Fertigungskapazitäten die Ersatzteilbestände, die Aufarbeitung und Wartung verändern und durch optimierte Lieferketten einen Mehrwert schaffen.

Sherri Monroe, Geschäftsführerin der AMGTA, führte ein Einzelgespräch mit Dr. Dean Bartles, Präsident und CEO der Manufacturing Technology Deployment Group, über den Stand der fortschrittlichen und additiven Fertigung in den USA und weltweit.

Weitere Themen der Podiumsdiskussionen und Kleingruppengespräche waren künstliche Intelligenz (KI) für eine nachhaltigere und effizientere Fertigung, technologische und organisatorische Herausforderungen bei der Technologieintegration sowie Möglichkeiten, mit diesen Fähigkeiten Unsicherheiten und globale Marktvolatilität zu bewältigen.

Die AMGTA zeichnete Mitgliedsorganisationen für ihre Nachhaltigkeitsleistung in vier Kategorien aus, wobei einige Mitglieder aufgrund ihrer Aktivitäten im vergangenen Jahr in mehreren Kategorien ausgezeichnet wurden. Diese Kategorien umfassten:

Umweltmanagementsysteme Auszeichnung für die Aufrechterhaltung der ISO 14001 EMS-Zertifizierung

Auszeichnung für die Aufrechterhaltung der ISO 14001 EMS-Zertifizierung Nachhaltigkeitsberichterstattung Anerkennung für die Veröffentlichung von Nachhaltigkeits-/ESG-/CSR-Berichten

Anerkennung für die Veröffentlichung von Nachhaltigkeits-/ESG-/CSR-Berichten Forschung im Bereich ökologische Nachhaltigkeit Anerkennung für die Beauftragung und Veröffentlichung von Forschungsarbeiten mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung

Anerkennung für die Beauftragung und Veröffentlichung von Forschungsarbeiten mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung Exzellenz in der Nachhaltigkeit der additiven Fertigung Anerkennung für Initiativen zur Erweiterung des Verständnisses und der Reichweite des AM-Sektors bei der Förderung einer nachhaltigeren Fertigung weltweit

Fünfundzwanzig Auszeichnungen wurden an dreizehn Mitgliedsorganisationen vergeben, darunter das Aachen Center for Additive Manufacturing, Arkema, Continuum Powders, Aidro Desktop Metal, EOS, Henkel, Höganäs, Hubbel, Materialise, RusselSmith, Sintavia, Stratasys und Stryker. Die Auszeichnung "Sustainability Impact Recognition" der AMGTA würdigt und fördert die bedeutenden Anstrengungen ihrer Mitgliedsorganisationen zur Förderung von AM-Technologien und -Praktiken für eine bessere, nachhaltigere und wirtschaftlichere Fertigung weltweit.

Die diesjährigen Trophäen wurden aus PA12-Polymerpulverabfällen mit der SAF ReLife-Technologie von Stratasys im 3D-Druckverfahren hergestellt. Dieser innovative Ansatz reduziert nicht nur Abfall, sondern berücksichtigt auch wichtige Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekte für Hersteller. Mit SAF ReLife können Unternehmen umweltfreundlichere Fertigungsprozesse realisieren, die den Mindful Manufacturing-Prinzipien entsprechen, eine Kreislaufwirtschaft fördern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Das SAF ReLife-Projekt bietet eine bahnbrechende Lösung für eine der größten Herausforderungen im 3D-Druck und in der additiven Fertigung: die Abfallentsorgung. ReLife nutzt die proprietäre SAF-Technologie von Stratasys und ermöglicht die Wiederverwendung von PA12-Pulverabfällen, die bei anderen Pulverbettfusionstechnologien wie SLS und MJF anfallen. Durch fortschrittliche Wärmeregulierung verwandelt dieser Prozess einst unbrauchbares Material in hochwertige, funktionale Teile und das ganz ohne zusätzliche Materialkosten.

Über AMGTA

Die AMGTA wurde 2019 gegründet, um die ökologischen Vorteile von 3D-Druck und additiven Fertigungsstrategien in der globalen Wirtschaft besser zu verstehen und zu fördern. Die AMGTA-Mitglieder aus aller Welt repräsentieren das gesamte Spektrum der Fertigung vom Design über die Rohstoffe bis hin zu den Endprodukten und Anwendern und konzentrieren sich auf die Entwicklung besserer, nachhaltigerer und wirtschaftlich vorteilhafterer Produkte durch bewährte additive Verfahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.amgta.org.

