News von Trading-Treff.de Der Boeing Konzern steht wieder an der Gewinnschwelle. Hebt der Flugzeugbauer und damit auch die Aktie weiter ab? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Analyse. Boeing hat eine beeindruckende Geschichte Die Geschichte von Boeing beginnt im Jahr 1916, als William E. Boeing in Seattle, Washington, die "Pacific Aero Products Co." gründete - ein Unternehmen, das ursprünglich auf Holzflugzeuge spezialisiert war. Nur ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...