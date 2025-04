Andersen Global stärkt seine Bewertungskompetenz durch einen Kooperationsvertrag mit Value Risk Valuation Services, ein bekanntes europäisches Bewertungsunternehmen mit Sitz in Deutschland und Büros in Luxemburg und Österreich.

Value Risk Valuation Services wurde 1996 gegründet und ist ein unternehmenseigenes Unternehmen, das auf die Bewertung finanzieller Vermögenswerte verschiedener Anlageklassen mit unterschiedlicher Komplexität spezialisiert ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Dienstleistungen an, darunter unabhängige Preisüberprüfungen (IPV), Risikoanalyse und Transaktionskostenanalyse. Seit 2009 wurde das Unternehmen von Gil Bender geführt, der sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, kundenorientierter Bewertungslösungen konzentriert. Als einer der wenigen europäischen Anbieter, der externe Bewertungsleistungen anbietet, die mit der European Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) übereinstimmen, hält Value Risk die höchsten Branchenstandards für regulatorische Compliance und Service Excellence ein.

"Seit unserer Gründung haben wir uns auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Bewertungslösungen konzentriert, die sich mit den sich entwickelnden Herausforderungen der Finanzbranche befassen, darunter regulatorische Veränderungen, Infrastrukturtransformationen und Personalmanagement", so Gil Bender, CEO und Partner von Value Risk. "Wir freuen uns, unsere Fähigkeiten zu erweitern und unsere Präsenz in wichtigen europäischen und globalen Märkten durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global zu festigen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, ergänzte: "Value Risk gilt in seinen Märkten als führendes Unternehmen, das eine eigene, hochmoderne Technologiearchitektur verwendet, um transparente, kundenorientierte Lösungen zu liefern. Seine Expertise in einer breiten Palette von Finanzinstrumenten wird unsere Fähigkeit erheblich verbessern, erstklassige Bewertungsleistungen für Kunden rund um den Globus zur Verfügung zu stellen."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute weltweit mehr als 20.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 500 Standorten vertreten.

