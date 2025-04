Als das erste seiner Art seit 25 Jahren wird das Langstrecken-Glasfasernetz Phoenix und Querétaro mit einer hochmodernen Glasfaserinfrastruktur mit geringer Latenz verbinden und soll im vierten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden

C3ntro Telecom (C3ntro), ein führender globaler Anbieter von Telekommunikations- und Glasfaserinfrastruktur, gibt heute den Start seiner bislang ehrgeizigsten Initiative bekannt: das Tikva-Projekt. Tikva stellt einen transformativen Sprung in der grenzüberschreitenden Konnektivität dar und schafft ein hochmodernes, 2.500 Kilometer langes Glasfasernetz zwischen Phoenix, Arizona, und Querétaro, Mexiko. Tikva wurde mit KI-fähiger Glasfasertechnologie, Multi-Duct-Kapazität und einer vielfältigen, latenzarmen Pazifikroute konzipiert und bietet eine vollständig unterirdische, redundante grenzüberschreitende Lösung. Dieser Meilenstein ist das erste Projekt dieser Art seit über 25 Jahren und positioniert C3ntro als einzigen Anbieter, der einheitliche Service Level Agreements (SLAs) in den USA und Mexiko anbietet und dabei wichtige Städte entlang des Pazifikkorridors Mexikos abdeckt.

Das Tikva-Netzwerk, dessen Bau im März dieses Jahres begonnen hat, soll im vierten Quartal 2026 betriebsbereit sein und Hyperscalern, Cloud-Anbietern, Carriern, internationalen Betreibern und Unternehmen eine beispiellose Lösung für hochkapazitive Konnektivität mit geringer Latenz bieten, einschließlich Dark-Fiber- und Wellenlängendiensten mit Geschwindigkeiten von 100/400/800 Gb. Das Projekt nutzt fortschrittliche Glasfasertechnologie mit hyperskaliger Konstruktion und unterirdischen Installationen, um maximale Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Durch die Verbindung von Phoenix, einem der am schnellsten wachsenden Rechenzentrumsstandorte Nordamerikas, mit Querétaro, Mexikos führendem Rechenzentrumsknotenpunkt, wird Tikva einen nahtlosen Datenaustausch zwischen zwei der wichtigsten KI-Rechenzentrumsregionen der Welt ermöglichen.

Die wichtigsten Highlights des Tikva-Projekts:

Beispiellose Größe : Ein 2.500 Kilometer langes Glasfasernetz, das eine einzigartige, vielfältige Pazifikroute durch Mexiko mit Multi-Duct-Kapazität durchquert.

: Ein 2.500 Kilometer langes Glasfasernetz, das eine einzigartige, vielfältige Pazifikroute durch Mexiko mit Multi-Duct-Kapazität durchquert. Modernste Technologie : Glasfaserqualität der Hyperscale-Klasse, die für KI-gesteuerte Anwendungen und die Konnektivitätsanforderungen der nächsten Generation ausgelegt ist.

: Glasfaserqualität der Hyperscale-Klasse, die für KI-gesteuerte Anwendungen und die Konnektivitätsanforderungen der nächsten Generation ausgelegt ist. Strategische Konnektivität : Verbindet den boomenden Rechenzentrumsmarkt von Phoenix mit dem etablierten Ökosystem von Querétaro, deckt die wichtigsten Städte an der Pazifikküste Mexikos ab und bietet Expressverbindungen zu den wichtigsten Städten entlang des Korridors.

: Verbindet den boomenden Rechenzentrumsmarkt von Phoenix mit dem etablierten Ökosystem von Querétaro, deckt die wichtigsten Städte an der Pazifikküste Mexikos ab und bietet Expressverbindungen zu den wichtigsten Städten entlang des Korridors. Erhöhte Zuverlässigkeit : Unterirdische Installationen und redundante grenzüberschreitende Verbindungen schützen die Infrastruktur und gewährleisten gleichzeitig eine geringe Latenz.

: Unterirdische Installationen und redundante grenzüberschreitende Verbindungen schützen die Infrastruktur und gewährleisten gleichzeitig eine geringe Latenz. Zukunftsfähiges Design: Ein SLA und ein einziger Anbieter in allen Ländern gewährleisten einen vereinfachten Service und Skalierbarkeit für Kunden, während die Nachfrage nach digitalen Diensten und KI-Workloads wächst.

"Tikva ist nicht nur ein Netzwerk, sondern ein Symbol für Hoffnung und Fortschritt", sagte Simon Masri, Präsident von C3ntro Telecom. "Dieses Projekt verkörpert unser Engagement, Grenzen mit Technologie zu überwinden und Unternehmen mit erstklassiger Konnektivität zu stärken. Wir sind stolz darauf, dass einer der weltweit größten Hyperscaler bereits einen Vertrag unterzeichnet hat, was das Vertrauen in unsere Vision unterstreicht. Mit Tikva definieren wir neu, was in der digitalen Infrastruktur in Mexiko und den Vereinigten Staaten möglich ist."

Das Tikva-Projekt umfasst 29 Zwischenlandepunkte (ILAs/PoPs) in wichtigen Städten in Mexiko und den USA, einschließlich Edge-Rechenzentrumskapazitäten, die eine robuste lokale Datenübertragung entlang der Strecke gewährleisten. Außerdem wird eine neue, vielfältige grenzüberschreitende Verbindung über Nogales eingeführt, die die regionale Widerstandsfähigkeit weiter stärkt.

C3ntro feiert mehr als drei Jahrzehnte Innovation im Telekommunikationsbereich, und das Tikva-Projekt unterstreicht seine Führungsrolle bei der Förderung der globalen Konnektivität. Durch die Verbindung zweier wichtiger Rechenzentrumsregionen mit modernster Infrastruktur setzt C3ntro einen neuen Maßstab für Spitzenleistungen im Bereich Glasfasernetzwerke.

Weitere Informationen zum Tikva-Projekt oder zu den Dienstleistungen von C3ntro Telecom finden Sie unter www.c3ntro.com oder kontaktieren Sie uns unter pr@c3ntro.com.

Über C3ntro Telecom

C3ntro Telecom betreibt ein hochmodernes Glasfasernetzwerk in den wichtigsten Städten Mexikos und bietet Dark-Fiber- und Wellenlängendienste für eine latenzarme, leistungsstarke Verbindung von Rechenzentren. Unser KI-fähiges Netzwerk wurde für Hyperscaler, Carrier und Cloud-Dienstleister entwickelt und verfügt über eine zuverlässige, redundante Infrastruktur, die aktuelle und zukünftige Anforderungen erfüllt. Mit über 30 Jahren Erfahrung bieten wir auch Sprach-, SMS-, virtuelle Nummern- und Verkehrsmanagementdienste an, was uns zu einem zuverlässigen Partner für Carrier, CPaaS-Anbieter und Unternehmen macht.

