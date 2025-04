Berlin, 29. April 2025Von heute an startet der bundesweite Roll-out der elektronischen Patientenakte. Die Nutzung ist damit in ganz Deutschland möglich. Dazu erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder: "Mit der ePA für alle kommt jetzt noch mehr Schwung in das digitale Gesundheitswesen....

Den vollständigen Artikel lesen ...