Fast die Hälfte der Autofahrer zahlt bereits eine monatliche Gebühr für digitale Dienstleistungen im Automobilbereich.

OEMs geben an, dass vorausschauende Wartung, verbesserte Sicherheitsfunktionen und autonome Fahrfunktionen am ehesten zu wiederkehrenden Einnahmen führen

OEMs betrachten Schnittstellen-APIs, digitale SIM-Karten und Infotainment-Systeme als Bereiche, die besonders anfällig für Hackerangriffe sind

Eine Studie von Cubic³, einem weltweit führenden Anbieter von Software-Defined-Vehicle-Lösungen (SDV), betont die Chancen und Herausforderungen für Automobilhersteller, die Autofahrer davon überzeugen wollen, digitale Dienste für ihre Fahrzeuge zu kaufen und zu abonnieren, darunter vorausschauende Wartung, Sicherheitsfunktionen und autonomes Fahren.

Die Boston Consulting Group prognostiziert, dass der Markt für Software-Defined Vehicles (SDV) bis 2030 ein Wertpotenzial von über 650 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Umfrage unter 8.000 Verbrauchern (zu gleichen Teilen aus den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan) und 60 Führungskräften globaler OEMs ergab, dass die Herausforderung für OEMs darin besteht, den Fahrern die Vorteile kostenpflichtiger digitaler Dienste, die einen integralen Bestandteil von SDVs darstellen, zu vermitteln und zu beweisen, um diese Prognose zu verwirklichen.

Einstellung zur Bezahlung digitaler Dienste

Die Studie zeigt, dass die Bereitschaft der Verbraucher, für digitale Abonnements im Auto zu bezahlen, wahrscheinlich zunehmen wird. Jeder vierte Verbraucher (25 %) hat bereits für digitale Dienste für sein Fahrzeug bezahlt, in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es sogar fast doppelt so viele (44 %). Nur jeder fünfte Verbraucher weltweit gab an, dass er nicht bereit wäre, monatliche Abonnementgebühren zu zahlen.

Automobilhersteller schätzen, dass Autofahrer bereit sind, 11 US-Dollar pro Monat für digitale Dienste zu zahlen, während Autofahrer selbst von 7,70 US-Dollar ausgehen eine Differenz von 30 %. In Ländern mit höherer Autonutzung steigt jedoch die Zahlungsbereitschaft. So geben beispielsweise amerikanische Befragte an, dass sie mit 8,52 US-Dollar pro Monat am meisten zu zahlen bereit sind.

Die Umfrage gruppierte digitale Dienste in drei Kategorien, um die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für jede Gruppe zu ermitteln. Fast die Hälfte (51 %) der Verbraucher ist bereit, für "fahrzeugbasierte Dienste" wie autonomes Fahren zu zahlen. Weltweit sind 40 der Verbraucher bereit, für "vernetzte Dienste" wie Video- und Musik-Streaming zu zahlen, und 39 sind bereit, für "Datendienste" wie vorausschauende Wartung zu zahlen.

OEMs müssen digitale Dienste sowohl monetarisieren als auch in wiederkehrende Einnahmequellen umwandeln. Automobilhersteller sind der Meinung, dass vorausschauende Wartung, verbesserte Sicherheitsfunktionen und autonomes Fahren am ehesten zu wiederkehrenden Einnahmen beitragen werden.

"Bis vor kurzem betrachteten die meisten Verbraucher den Kauf eines Autos als einmalige Anschaffung. Obwohl das Konzept, für digitale Dienste im Auto zu bezahlen, relativ neu ist, sehen wir bereits eine deutliche Akzeptanz bei den Verbrauchern", sagt David Kelly, Chief Corporate Officer bei Cubic³ "Es wird einige Zeit dauern, bis die OEMs die Öffentlichkeit vom Wert digitaler Dienste überzeugen können, aber es ist ermutigend zu sehen, dass jüngere Fahrer die sogenannten Digital Natives gerne für diese Dienste bezahlen."

OEMs teilen (größtenteils) die Bedenken der Fahrer hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz

Die Verbraucher sind besorgt über die Praktiken der Branche im Umgang mit Daten. Die Hälfte (weltweit: 48 %) gibt an, dass sie sich Sorgen machen, ihr Auto könnte gehackt werden. Glücklicherweise messen OEMs der Cybersicherheit im Automobilbereich einen hohen Stellenwert bei. 86 geben an, dass die Cybersicherheit ihrer digitalen Dienste wichtig ist, und ebenso viele sagen, dass Konnektivität für den Schutz von Fahrzeugen während ihres gesamten Lebenszyklus wichtig ist.

Die OEMs beobachten potenzielle Ziele von Hackern, wie Schnittstellen und APIs, digitale SIM-Karten, Infotainmentsysteme und Telematik, sehr genau.

49 der britischen Verbraucher sind der Meinung, dass OEMs Fahrerdaten nicht als zusätzliche Einnahmequelle an Dritte verkaufen dürfen, weltweit sind es 44 %. Demgegenüber stehen 26 %, die dies für in Ordnung halten, und 20 (weltweit: 24 %), die diesbezüglich ambivalent sind. Allerdings verkauft derzeit weniger als jeder fünfte OEM (18 %) Daten weiter. Japanische Verbraucher lehnen den Verkauf von Daten mit 26 am wenigsten ab. Am stärksten ablehnend sind die Amerikaner, von denen 50 sagen, dass dies nicht erlaubt sein sollte.

Sicherheitsmerkmale und Geschwindigkeitsbegrenzungstechnologie

OEMs müssen sich mit den nuancierten Meinungen der Verbraucher zu Fragen der Sicherheitsvorschriften auseinandersetzen, aber die Verbraucher unterstützen weitgehend Sicherheitsmerkmale, die die Langlebigkeit und Erschwinglichkeit von Fahrzeugen gewährleisten. 49 der Befragten würden innerhalb einer Woche nach Auftreten einer Warnleuchte einen Reparaturdienst in Anspruch nehmen. Die durchschnittliche Antwort lag bei 1,5 Wochen, wobei 19 angaben, dass sie innerhalb von 2 bis 4 Wochen einen Service in Anspruch nehmen würden. Tatsächlich geben 67 an, dass sie ihr Auto so schnell wie möglich zur Reparatur bringen, wenn sie eine Rückrufbenachrichtigung erhalten.

Letztendlich unterstreicht dies die Chance für die Branche, mit Over-the-Air-Updates (OTA) die Kundenzufriedenheit, Sicherheit und den Komfort zu revolutionieren, da Automobilhersteller damit ausgewählte Leistungsanforderungen erfüllen können, ohne dass eine physische Fahrzeuginspektion erforderlich ist.

Ein Drittel (33 %) der OEMs gab an, dass sie in den nächsten drei Jahren Geschwindigkeitsbegrenzungs- und Ablenkungsschutztechnologien einführen wollen, auch in Ländern wie den Vereinigten Staaten, wo dies gesetzlich noch nicht vorgeschrieben ist. Obwohl die Hälfte (55 %) der US-Fahrer Sicherheitsmerkmale wie diese als Standard in Neufahrzeugen befürwortet, ist eine bedeutende Minderheit dagegen. Tatsächlich geben 38 der Amerikaner und Deutschen an, dass sie sich ein anderes Auto kaufen würden, wenn Geschwindigkeitsbegrenzungstechnologien eingeführt würden. Dies zeigt, dass das Thema umstritten ist und OEMs bei einer Umsetzung mit Gegenreaktionen der Öffentlichkeit rechnen müssen.

Ausblick

Der Bericht zeigt eine differenzierte, aber dennoch optimistische Zukunft für OEMs, die sich in einer sich schnell verändernden Automobilbranche zurechtfinden müssen. Die Bereitschaft, für digitale Dienste zu zahlen, steigt, insbesondere angesichts der neuen Generation von Fahrern, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind und an Konnektivität gewöhnt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Bericht Consumer and OEM Attitudes to Software-Defined Vehicles hier

Über die Marktstudie

Es wurden zwei Umfragen gleichzeitig durchgeführt, um die Einstellungen von Führungskräften aus der Automobilbranche und Verbrauchern gegenüber SDVs zu verstehen und zu vergleichen.

OEM-Methodik: Durchgeführt zwischen Oktober und Dezember 2024 von Sapio Research. Es wurden 60 Führungskräfte aus der Automobilbranche befragt.

Methodik für Verbraucher: Die Umfrage wurde im September und Oktober 2024 von Sapio Research durchgeführt. Befragt wurden 8.000 Erwachsene ab 18 Jahren in Großbritannien, Deutschland, den USA und Japan.

Über Cubic³

Cubic³ bietet fortschrittliche Konnektivitätslösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) in über 200 Ländern. Wir unterstützen OEMs aus den Bereichen Automobil, Landwirtschaft und Transport dabei, die Komplexität der Fahrzeugvernetzung zu bewältigen und gleichzeitig die Einhaltung globaler Vorschriften sicherzustellen. Mit Zugang zu über 550 Mobilfunknetzen ermöglicht unsere intelligente Konnektivität OEMs, innovativ zu sein, zu skalieren und neue Möglichkeiten zu erschließen, um Effizienz und Wachstum voranzutreiben.

