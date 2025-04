Umfassende Speicher-Sicherheitsfunktionen verbessern bewährte Verfahren für Cyberresilienz

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, hat heute neue Datensicherheitsfunktionen vorgestellt, mit denen Kunden ihre Cyberresilienz stärken können. Ab sofort können Sicherheitsteams mit NetApp, dem sichersten Speicher der Welt, einen proaktiven Ansatz für die Datensicherheit auf der Speicherebene verfolgen und ihren allgemeinen Sicherheitsstatus verbessern.

Technologische Entwicklungen treiben einen Innovationszyklus bei Cyberbedrohungen voran. Gleiches gilt jedoch auch für die Abwehrmaßnahmen gegen solche Bedrohungen. Die zunehmende Verbreitung von KI ermöglicht böswilligen Akteuren, ihre Cyberangriffe zu automatisieren. Ebenso müssen Unternehmen die Erkennung von Bedrohungen mithilfe von maschinellem Lernen automatisieren. Da Quantencomputer bald einsatzfähig sein werden, müssen Unternehmen jetzt handeln und ihre Daten vor böswilligen Hackern schützen, die sensible Informationen stehlen und speichern, um sie in naher Zukunft mithilfe von Quantencomputern problemlos zu entschlüsseln.

NetApp ist ein Wegbereiter für umfassende, intelligente Secure-by-Design-Dateninfrastrukturen, die Kunden die Gewissheit einer lückenlosen Sicherheit verschaffen zusammen mit einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,9999 Prozent. Aufbauend auf diesen Erfolgen kündigt NetApp neue Cyberresilienzfähigkeiten an, mit denen Kunden ihre umfassenden Sicherheitsstrategien erweitern und verbessern können.

"Sicherheitsteams müssen die Speichersysteme in ihre Sicherheitsstrategien integrieren. Sie sind die letzte Verteidigungslinie für ihre Daten, und der richtige Speicher kann eine aktive Rolle beim Schutz des Unternehmens übernehmen", so Gagan Gulati, Senior Vice President und General Manager, Data Services bei NetApp. "Backups und Wiederherstellung sind ein wichtiges Sicherheitselement auf der Speicherebene. Die umfassenden Sicherheitsfunktionen von NetApp erweitern jedoch die Rolle des Primärspeichers um integrierte automatisierte Ransomware-Erkennung und -Reaktion, sodass Kunden proaktiv für die Sicherheit ihrer Daten sorgen können. Mit integrierten Sicherheitsfunktionen, die die Daten unserer Kunden bei jeder Workload und an jedem Standort schützen, hat NetApp den Datenspeicher zu einem ebenso wichtigen Element einer soliden Cybersicherheitsstrategie gemacht wie Perimeter- und Endpunkt-Sicherheitstools."

Um Kunden zu helfen, ihre Cyberresilienz auf der Speicherebene zu optimieren, stellt NetApp mehrere neue Datensicherheitsfunktionen bereit:

Post-Quanten-Kryptographie : NetApp hat Post-Quanten-Kryptografie in sein Speicherportfolio für Datei- und Block-Workloads integriert. Der Secure-by-Design-Speicher von NetApp schützt die Daten seiner Kunden vor Quantenbedrohungen und stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden. Mithilfe von Verschlüsselungsalgorithmen, die von der weltweit anerkannten Normungsorganisation NIST standardisiert wurden, können Unternehmen auf eine ausgiebig getestete Abwehr vertrauen, die sie mit quantensicherem Speicher in die Zukunft begleitet.

: NetApp hat Post-Quanten-Kryptografie in sein Speicherportfolio für Datei- und Block-Workloads integriert. Der Secure-by-Design-Speicher von NetApp schützt die Daten seiner Kunden vor Quantenbedrohungen und stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden. Mithilfe von Verschlüsselungsalgorithmen, die von der weltweit anerkannten Normungsorganisation NIST standardisiert wurden, können Unternehmen auf eine ausgiebig getestete Abwehr vertrauen, die sie mit quantensicherem Speicher in die Zukunft begleitet. NetApp BlueXP Ransomware Protection Update : Updates für BlueXP Ransomware Protection stärken die Fähigkeit dieses Dienstes, einen lückenlosen, orchestrierten Ransomware-Schutz für NetApp ONTAP®-Workloads bereitzustellen. Zu den neuen Funktionen gehören spezifische rollenbasierte Zugriffskontrollen für Ransomware, die Sicherheitsteams mit granularen Zugriffsrechten ausstatten, die auf die effektive Bekämpfung von Ransomware-Bedrohungen zugeschnitten sind, sowie Unterstützung für den Schutz vor Ransomware für native Cloud-Workloads. Diese Weiterentwicklungen bieten Unternehmen ein höheres Maß an Kontrolle und Schutz vor Ransomware, schützen kritische Daten und gewährleisten die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft.

: Updates für BlueXP Ransomware Protection stärken die Fähigkeit dieses Dienstes, einen lückenlosen, orchestrierten Ransomware-Schutz für NetApp ONTAP®-Workloads bereitzustellen. Zu den neuen Funktionen gehören spezifische rollenbasierte Zugriffskontrollen für Ransomware, die Sicherheitsteams mit granularen Zugriffsrechten ausstatten, die auf die effektive Bekämpfung von Ransomware-Bedrohungen zugeschnitten sind, sowie Unterstützung für den Schutz vor Ransomware für native Cloud-Workloads. Diese Weiterentwicklungen bieten Unternehmen ein höheres Maß an Kontrolle und Schutz vor Ransomware, schützen kritische Daten und gewährleisten die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft. NetApp BlueXP Backup und Recovery Workload-Support : NetApp BlueXP Backup und Recovery bietet einen einfachen, sicheren und kosteneffizienten integrierten Datenschutzdienst für ONTAP-Daten. Mit diesen Updates profitieren Kunden von einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die die Integration und Definition einer 3-2-1-Datensicherungsstrategie für ihre Workloads vereinfacht, darunter Microsoft SQL Server, VMware und Kubernetes-Anwendungen.

: NetApp BlueXP Backup und Recovery bietet einen einfachen, sicheren und kosteneffizienten integrierten Datenschutzdienst für ONTAP-Daten. Mit diesen Updates profitieren Kunden von einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die die Integration und Definition einer 3-2-1-Datensicherungsstrategie für ihre Workloads vereinfacht, darunter Microsoft SQL Server, VMware und Kubernetes-Anwendungen. NetApp Security Professional Services: NetApp bietet erweiterte professionelle Dienstleistungen rund um Sicherheitsbewertungen und -optimierungen an, um den Sicherheitsstatus der Kunden zu erfassen und zu verbessern. Ermöglicht wird dies durch die integrierten Sicherheitsfunktionen von NetApp, die den Schutz der Daten gewährleisten.

"Die Implementierung von Resilienz gegen Cyberangriffe in die Speicherinfrastruktur war noch nie so wichtig wie heute. Etwa 80 Prozent der Befragten unserer Cybersecurity Decision Maker-Umfrage haben in den letzten zwölf Monaten einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall erlebt, und 40 Prozent bezeichneten Datenverlust und -kompromittierung als eine der schwerwiegendsten Folgen des größten Sicherheitsvorfalls in ihrem Unternehmen", berichtet Krista Case, Research Director bei The Futurum Group. "NetApp baut wichtige Funktionen für Cyberresilienz in seine Speicherinfrastruktur und -dienste ein, darunter auch granulare, rollenbasierte Zugriffskontrollen, um böswillige Zugriffsversuche abzuwenden, sowie quantensichere Datenverschlüsselungsfunktionen."

Diese Updates ergänzen die umfassenden Sicherheitsfunktionen von NetApp integrierte Sicherheit, Ransomware-Schutz, Backup, Disaster Recovery und Datenklassifizierung, die allesamt über BlueXP Ransomware Protection bereitgestellt werden. Diese SaaS-basierte Steuerungsebene verfügt außerdem über Funktionen wie SIEM-Integration, um die Verbindung zwischen der Speicherinfrastruktur und dem Sicherheitsstatus insgesamt weiter zu verbessern. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) bewahren Kunden vor Datenverlusten und Ausfallzeiten, indem sie Ransomware proaktiv auf der Speicherebene der gesamten Hybrid Cloud erkennen, einschließlich ARP für die native Cloud. Noch in diesem Jahr wird NetApp den Cyberresilienz-Schutz von ARP/AI auf Block-Storage-Workloads ausweiten.

Weitere Einzelheiten zu den Updates der Cyberresilienz-Funktionen von NetApp erhalten Sie am NetApp-Stand 259 auf der RSA Conference 2025, die vom 28. April bis 1. Mai im Moscone Center in San Francisco stattfindet.

Stellungnahmen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und künftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Daher sollten sie nicht als Grundlage für Kauf- oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keine Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, weder hinsichtlich der Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung noch des Zeitpunkts.

Kein System zur Erkennung oder Abwehr von Ransomware kann eine umfassende Sicherheit vor Ransomware-Angriffen garantieren. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, schafft die Technologie von NetApp eine wichtige zusätzliche Sicherheitsebene.

