Welche Kryptowährung wird explodieren Mai 2025

In diesem Monat könnten insbesondere die Investoren von zwei neuen Kryptowährungen zu den großen Gewinnern zählen. Was diese so besonders macht und voneinander unterscheidet, stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor.

Solaxy

Bei Solaxy handelt es sich um eine der ersten Skalierungslösungen für die Solana-Blockchain, welche gerade erst an Fahrt aufnehmen. Aus diesem Grunde wurden die Anleger auch vom FOMO ergriffen und haben bereits Coins für umgerechnet 32,35 Mio. USD gekauft. Zudem handelt es sich um einen der derzeit erfolgreichsten Krypto-Presales. Somit scheint das Finanzierungsziel in unmittelbarer Nähe zu sein, womit eine Listung im Mai erfolgen könnte.

Mithilfe von Optimistic Rollup und zkProofs sollen die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Solana verbessert werden. Dabei wird eine Blockchain entwickelt, welche parallel zu Solana läuft und die Leistungsspitzen dieser abfängt. Auf diese Weise sollen die Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche verhindert werden. Damit können wiederum leichter Unternehmen gewonnen werden, für die Verlässlichkeit eine große Rolle spielt.

Durch die zkProofs lassen sich hingegen Daten bestätigen, ohne das diese durch eine Preisgabe kompromittiert werden können. Dies steigert die Sicherheit und kann gleichzeitig selbst bei der transparenten Blockchain für Datenschutz und Bankengeheimnis sorgen. Auch diese Aspekte sind im Zuge der Compliance von Unternehmen zu beachten, wobei mit Solaxy hierfür eine Grundlage geschaffen werden kann.

Ein weiterer Vorteil der Skalierungslösung ist die Steigerung der Interoperabilität. Denn es sollen über Bridges auch Verbindungen zu anderen Blockchain-Ökosystemen aufgebaut werden. Diese umfassen unter anderem Ethereum und Base, womit einige der am stärksten genutzten Netzwerke integriert werden. Das kann sich wiederum förderlich auf die Adoption auswirken, wobei eine nahtlose Nutzung möglich wird.

Das Solaxy-Team ist zudem bemüht, die Leistungsfähigkeit der Skalierungslösung weiter zu verbessern. Über die regelmäßigen Entwicklerupdates können die verschiedenen Entwicklungsstufen verfolgt werden. Zuletzt wurde der Block-Explorer veröffentlicht und bald sollen noch weitere Dienste folgen. Unter anderem wurde ein eigenes Launchpad angekündigt, womit Solaxy zu einem der größten Konkurrenten des Marktführer Pump.Fun wird.

Mind of Pepe

Ein weiterer erfolgreicher Vorverkauf wird von Mind of Pepe durchgeführt, der bereits auf eine Finanzierungssumme von 8,53 Mio. USD kommt. Mit diesen Mitteln wurde ein fortschrittlicher KI-Agent entwickelt, der eine Fusion aus Memecoin und künstlicher Intelligenz darstellt, sowie mit einer Persönlichkeit und einem eigenen Willen ausgestattet wurde. Somit kann sich die Krypto-Community erstmalig direkt mit dem beliebten Frosch austauschen.

Dieser soll zu einem der besten Unterstützer für die $MIND-Tokeninhaber werden. Eines der ersten Features stellen die Analysefähigkeiten für den Krypto-Markt dar. So soll der KI-Agent mit den wichtigsten Datenbanken für die Kryptoindustrie versorgt werden, um in Echtzeit daraus die vielversprechendsten Muster und essenziellen Erkenntnissen zu gewinnen. Dabei sollen auch die Beziehungen der einzelnen Aspekte zueinander berücksichtigt werden, wobei er sich eigenständig optimiert.

Die Fähigkeiten von Mind of Pepe sollen jedoch fortwährend erweitert werden. Das Team legt auch Wert auf eine hohe Interoperabilität. Dies eröffnet nicht nur neben der Rolle als Web3-Berater die eines Assistenten. Zudem soll der KI-Agenten seine Trenderkenntnisse hervorragenden für den Start und sogar die Vermarktung eigener Memecoins genutzt werden, für welche die $MIND-Inhaber besondere Vorteile erhalten.

Schon am 10. Mai wird der KI-Agent starten, welcher mehr als einen Handelsroboter darstellen soll. Stattdessen ist es ein zweckerstelltes Intelligenz-System, welches den Anlegern durch seine hohe Geschwindigkeit und Aktualität einen entscheidenden Vorteil auf dem schnelllebigen Krypto-Markt verschafft. Mithilfe von KI muss auch weniger befürchtet werden, dass wichtige Aspekte für Gewinne und Verluste übersehen werden.

Bisher ist zwar noch nicht genau klar, ob der Vorverkauf vor dem Launch der Software beendet wird, allerdings könnte dies angesichts der hohen Finanzierungssumme schon der Fall sein. Aber auch sonst können Anleger weiterhin Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und die Staking-Rendite von 268 % pro Jahr verdienen. Ebenso können nach dem Release der Software damit hohe Gewinne erzielt werden.

