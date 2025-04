Dongguan, China (ots/PRNewswire) -CE-LINK gibt mit Stolz bekannt, dass sein neuestes Meisterwerk, das vollständig modulare 1300W ATX 3.1 Fully Modular Gaming PSU, offiziell die 80 Plus Titanium-Zertifizierung erhalten hat. Dies markiert den nächsten Schritt des Unternehmens in Sachen Energieeffizienz und Leistung. Dieses innovative Netzteil wurde speziell für die Anforderungen des 3A-Gaming-Marktes entwickelt und bietet Gamern und Kreativen überragende Zuverlässigkeit und Effizienz.Hohe Leistungs- und EffizienzstandardsDas Besondere an dem Netzteil CE-LINK 1300W PSU ist seine innovative, patentierte Topologie-Anwendungstechnologie, die PFC ohne Brücke + Vollbrücken-LLC + SR + D-D-Technologie nutzt und dem Netzteil bahnbrechende Vorteile verschafft:- Die Genauigkeit der Spannungsregelung liegt bei unter 2 % und übertrifft damit die Anforderungen der ATX 3.1-Spezifikation von Intel von unter 5 %.- Der Wirkungsgrad des Netzteils beträgt bis zu 94 % bei 115 V und erfüllt damit den Titanium-Zertifizierungsstandard.- Die Leistungsdichte von 0,634 W/cm³ übertrifft die branchenüblichen Produkte und bietet eine ideale Balance zwischen kompaktem Design und leistungsstarken Funktionen.Entspricht den Standards ATX 3.1 und PCIe CEM 5.1Unterstützt bis zu doppelte Gesamtleistungsausgleichung und dreifache GPU-Leistungsausgleichung und erfüllt damit die Spitzenanforderungen der GPUs und CPUs der nächsten Generation.Hohe Ripple-KontrolleDas Netzteil hält die Welligkeitswerte an den +12-V-, +5-V- und +3,3-V-Schienen unter 30 mV und gewährleistet so einen stabilen Betrieb der Hardware auch bei hoher Belastung.Modularer KabelaufbauDank des vollständig modularen Designs können Anwender das für ihre Konfiguration geeignete Kabel auswählen, was das Kabelmanagement vereinfacht. Außerdem bleibt das Innere des Mainframe-Gehäuses aufgeräumt und die Wärmeabfuhr wird effizienter.Umfassende SchutzmechanismenDas Netzteil verfügt über mehrere integrierte Schutzmechanismen, darunter Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Übertemperaturschutz, um einen sicheren und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten.Ideal für leistungsstarke Anwendungen- Gaming: Betreibt modernste GPUs und CPUs für ein nahtloses 3A-Gaming-Erlebnis.- Erstellung von Inhalten: Bietet Stabilität und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung, Rendering und 3D-Modellierung.Ob für die neuesten Multi-GPU-Konfigurationen oder die Verwaltung energieintensiver Workloads: Das vollständig modulare 1300W ATX 3.1-Gaming-Netzteil von CE-LIN bietet Flexibilität und Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit"Wir freuen uns, dass dieses vollständig modulare 1300W ATX 3.1-Gaming-Netzteil die 80 Plus Titanium-Zertifizierung erhalten hat", so Wesely, Produktmanager bei CE-LINK. "Diese Zertifizierung würdigt nicht nur unsere technologischen Fortschritte und unsere Energieeffizienz, sondern auch unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit."Informationen zu CE-LINKCE-LINK wurde im Jahr 2004 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit zu einem Pionier im Bereich Stromversorgungs- und Konnektivitätslösungen für die Unterhaltungselektronikindustrie entwickelt, der sich der Bereitstellung leistungsstarker Lösungen für Gaming, Content-Erstellung usw. verschrieben hat. CE-LINK folgt den Prinzipien der Innovation und Nachhaltigkeit und bietet seinen Kunden zuverlässige, zukunftsorientierte Technologien, die an die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der modernen Datenverarbeitung angepasst sind.Medienkontakt:CE-LINKKontakt: market@ce-link.comWebsite: www.ce-link.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/ce-linkFacebook: www.facebook.com/CELINK.ELECTRONICSFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2673110/CE_LINK_1300W_FULLY_MODULAR_GAMING_PSU_80_PLUS_TITANIUM.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ce-link-prasentiert-das-vollstandig-modulare-gaming-netzteil-1300w-atx-3-1-fully-modular-gaming-psu-das-mit-der-80-plus-titanium-zertifizierung-ausgezeichnet-wurde-302441295.htmlOriginal-Content von: CE-LINK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179457/6022903