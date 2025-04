Eine neue, von Expereo in Auftrag gegebene Umfrage legt die wahren Hindernisse für globale KI-Pläne offen mangelhafte Infrastruktur und Widerstand seitens der Mitarbeiter

Ein Drittel der Technologieführungskräfte weltweit glaubt, dass ihr Vorstand unrealistische Erwartungen und Pläne im Hinblick auf den Einfluss von modernen Technologien wie KI auf das Geschäftsergebnis hat. Dies besagt ein von Expereo herausgegebener IDC InfoBrief*,der ernsthafte Hindernisse für die globale Implementierung von KI aufzeigt, obwohl KI als eine kritische Technologie für den Unternehmenserfolg angesehen wird.

Die Befragung von 650 Technologieführungskräften in globalen Unternehmen in Europa, USA und APAC ergab, dass 34 sich aufgrund steigender geopolitischer Risiken gezwungen sahen, ihre technologische Infrastruktur neu zu bewerten. 37 sagen, dass geopolitische Spannungen das Wachstum ihres Unternehmens derzeit beeinträchtigen.

Wegen der volatilen ökonomischen Situation setzen anscheinend viele Unternehmen ihre Hoffnungen für das Wachstum auf KI. Die Befragung belegt, dass 87 der Unternehmensführer glauben, dass KI in den kommenden 12 Monaten für die Erfüllung wichtiger Aufgaben eine herausragende Rolle spielen wird.

Der von Expereo gesponsorte IDC InfoBrief "Enterprise Horizons 2025: Technology Leaders Priorities: Achieving Digital Agility" zeigt, dass KI bis dato die Erwartungen weitgehend erfüllt oder sogar übertroffen hat. Nur 12 der befragten globalen Unternehmen äußerten Enttäuschung. Die globalen Tech Leader stimmen darin überein, dass KI einen positiven Einfluss auf die Unternehmenswelt haben wird, besonders wenn es um Kundenkontakt und Kosten geht (beide bei 66 %). Aber unrealistische Erwartungen des Vorstands könnten die KI-Pläne ins Chaos stürzen. So sagen 28 der befragten globalen Techführungskräfte, dass die Erwartungen im Hinblick auf die Möglichkeiten der KI die realistischen Gegebenheiten übersteigen.

Ben Elms, CEO, Expereo, kommentiert: "Während die globalen Unternehmen KI ausbauen, um die Interaktion mit Mitarbeitern und Kunden zu transformieren, ist die Anpassung von Zielvorhaben und Erwartungen an realistische Gegebenheiten für den langfristigen Wert von KI erforderlich. Denn ansonsten wird es sich nur um vorübergehende Flickschusterei handeln. Zwar ist das Potenzial der KI immens, aber deren erfolgreiche Integration bedarf sorgfältiger Planung. Technologieführer müssen die Notwendigkeit von stabilen Netzwerken und die Bedeutung der Verbindungsinfrastruktur kennen, die eine Voraussetzung für die weitflächige Anwendung von KI und eine stabile Netzwerkleistung sind. Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem strategische Investments in Technologie und IT-Infrastruktur notwendig sind, um den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden."

Die Umfrage zeichnet ein positives Bild über das Potenzial der KI, aber nur dann, wenn Unternehmen die derzeitigen Herausforderungen meistern. Die meisten Unternehmen (52 %) sagen, dass ihr Netzwerk und/oder ihre Verbindungsinfrastruktur nicht bereit sind/ist, um neue Technologieinitiativen wie KI zu unterstützen. Weitere 45 äußern, dass die Leistung ihres Netzwerks die Unterstützung großer Daten-/KI-Projekte verhindert oder einschränkt (im Jahr 2024 waren es noch 38 ).

42 der globalen Unternehmen sagen auch, dass Bedenken über KI-Governance oder ethische Fragen ein bedeutendes Hindernis für die Implementierung von KI in ihren Unternehmen darstellt, gefolgt vom Widerstand der Mitarbeiter, die um ihre Jobs fürchten (35 %) und die nicht mit dem Wandel Schritt halten können (34 %).

29 der globalen Unternehmen äußern, dass externe Technologiepartner, die nicht über die richtigen Fähigkeiten verfügen, ein hohes Hindernis für die Implementierung von KI darstellen.

Trotz dieser Herausforderungen glauben 79 der globalen Technologieführer, dass der Fokus auf KI ihren Ruf auf Vorstandsebene erhöht hat. Im Jahr 2024 glaubten dies noch 60 %.

Hier finden Sie den kompletten Bericht *IDC InfoBrief, Enterprise Horizons 2025: Technology Leaders Priorities: Achieving Digital Agility, doc EUR253271325?, March 2025: https://www.expereo.com/enterprise-horizons-2025

Über Expereo

Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von Managed Network as a Service, die Menschen, Orte und Dinge überall verbinden. Zu den Lösungen gehören Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Expereo bietet eine globale Reichweite und ist der vertrauenswürdige Partner für 60 der Fortune 500-Unternehmen. Es betreibt in mehr als 190 Ländern die Sites von Regierungen und Unternehmen und verbindet Orte weltweit. Expereo arbeitet mit mehr als 2.300 Partnern zusammen, damit die Produktivität der Kunden steigt und deren Netzwerk und Cloud-Dienste mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert ausgestattet werden, die das Internet mit optimaler Netzwerkleistung bietet.

Im Februar 2021 wurde Expereo von Vitruvian Partners erworben, die eine Mehrheit der Aktien von Seven2 erwarben.

