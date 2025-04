Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, stellt eine innovative Lösung vor, die Dokumentenprüfungsprozesse insbesondere bei Grenzkontrollen revolutionieren soll. Basierend auf hochauflösenden Fotospektralscannern aus der Regula 88XX--Produktreihe ermöglicht es eine äußerst genaue und zuverlässige Fernauthentifizierung von Dokumenten und löst damit das dringende Problem des Personalmangels im Bereich der Grenzsicherheit.

High-resolution photospectral scanner Regula 8880 for remote document verification (Photo: Regula)

Traditionell mussten Experten für Dokumentenauthentifizierung an jedem Kontrollpunkt physisch anwesend sein. Aufgrund der derzeitigen Personalengpässe stellt diese Anforderung jedoch eine zunehmende Herausforderung dar. Beispielsweise werden in einem aktuellen Bericht der Europäischen Kommission Lücken bei der Verfügbarkeit bestimmter Fachkräfte, insbesondere von hochqualifizierten Dokumentenprüfern (ALDOs), innerhalb des ständigen Korps des Schengen-Raums aufgezeigt. Der Bericht stellt fest, dass diese Lücke durch langfristige Rekrutierungs- und Ausbildungsmaßnahmen auf europäischer Ebene geschlossen werden könnte. Regula schlägt jedoch eine schnellere und kostengünstigere Lösung vor.

Regula 88XX auf einen Blick

Die hochauflösenden Photospektralscanner der Regula 88XX-Serie stellen einen konzeptionellen Wandel in der Grenzkontrolle der zweiten Linie dar. Mit diesen Geräten kann ein einziger, professionell geschulter Experte umfassende Dokumentenprüfungen aus der Ferne durchführen und so Anfragen von Grenzbeamten an verschiedenen geografischen Standorten beantworten. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz und Geschwindigkeit der Grenzkontrollmaßnahmen erheblich.

Die Regula 88XX-Reihe umfasst vier Scanner, die sich in ihrer Funktionalität unterscheiden. Das leistungsstärkste Modell, der Regula 88100, ist beispielsweise mit einer 400-Megapixel-Kamera ausgestattet, die mit einem einzigen Tastendruck unvergleichlich hochauflösende Bilder mit bis zu 4380 ppi liefert. Dies ermöglicht eine detaillierte Prüfung von Ausweispapieren und Reisedokumenten, wobei komplexe Merkmale wie Mikrodruck, Hologramme, Wasserzeichen usw. erfasst werden. Das Gerät unterstützt 16 Arten von Lichtquellen, darunter einfallendes, schräges, koaxiales, durchgelassenes und hochintensives Infrarotlicht in verschiedenen Spektralbereichen. Dies gewährleistet eine umfassende Analyse unter verschiedenen Lichtverhältnissen.

Alle Regula 88XX-Scanner sind mit einer plattformbasierten Betriebssoftware gekoppelt, die ein einheitliches Ökosystem für die Remote-Dokumentenprüfung bildet. Nach der Überprüfung der Dokumentmerkmale und dem Erfassen hochauflösender Bilder mit einem beliebigen Regula 88XX-Gerät kann ein Grenzschutzbeamter einen Link zu allen erfassten Daten direkt aus der Software an externe Forensikexperten senden. Diese integrierte Funktion gewährleistet, dass selbst komplexeste Fälle von hochqualifizierten Fachleuten analysiert werden können, ohne dass diese physisch an Kontrollpunkten anwesend sein oder umfangreiche Dateien übertragen müssen.

Die Software, die Regula 88XX-Geräte unterstützt, ermöglicht es Dokumentenprüfungsexperten, remote auf die Geräte zuzugreifen und diese zu bedienen, automatisierte Überprüfungen durchzuführen und Ergebnisse sofort zu bewerten. Das System führt außerdem eine automatische Erstprüfung der Authentizität durch und kennzeichnet potenziell verdächtige Dokumente zur weiteren Analyse durch Experten, bevor sie eskaliert werden.

"Wir haben diese Lösung speziell entwickelt, um den wachsenden Bedarf an forensischen Funktionen für die Fernauswertung zu decken. Mit dem Regula 88XX müssen Fachleute nicht mehr an mehreren Orten gleichzeitig sein. Sie können von jedem Standort aus in Echtzeit auf hochauflösende Bilder zugreifen, was schnellere und präzisere Entscheidungen ermöglicht. Darüber hinaus löst diese Lösung nicht nur Personalprobleme, sondern erhöht auch die allgemeine Sicherheit an Grenzübergängen, indem sie konsistente und gründliche Dokumentenprüfungsprozesse gewährleistet", erklärt Alex Lewanowicz, Director of Hardware Engineering bei Regula.

Über die Grenzkontrolle hinaus sind die Funktionen der Regula 88XX-Scanner von unschätzbarem Wert für alle Unternehmen, die eine hochpräzise Dokumentenauthentifizierung benötigen, wie forensische Labore, Strafverfolgungsbehörden, Hersteller von Sicherheitsdrucken und Finanzinstitute. Beispielsweise können diese Institutionen jedes Regula 88XX-Gerät einsetzen, um benutzerdefinierte Bildreferenzdatenbanken zu erstellen: Durch die Erfassung hochdetaillierter Dokumentbilder in verschiedenen Lichtmodi können sie ihre eigenen lokalisierten oder anwendungsfallspezifischen Referenzsammlungen aufbauen.

Weitere Informationen zu den hochauflösenden Photospektralscannern der Serie Regula 88XX finden Sie auf der Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

