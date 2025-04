FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur elektronischen Patientenakte

24 Jahre wurde an dem Projekt gebastelt. (.) Es ist tatsächlich Lauterbachs Verdienst, das Projekt über die Ziellinie gebracht zu haben. Der Vorteil der ePA liegt auf der Hand: Mit ihr liegt jedem behandelnden Arzt stets die komplette Krankengeschichte vor. Damit werden Anamnese, Diagnostik und Wahl der Therapie erheblich erleichtert. Und schon bald dürften KI-Systeme Auffälligkeiten entdecken, die sich erst durch das Gesamtbild ergeben. Jetzt kommt es auf die Versicherten an. Es ist in ihrem eigenen Interesse, die persönliche Akte zu nutzen. Wer das nicht tut, schadet sich selbst./yyzz/DP/zb