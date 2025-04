LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Saskia Esken

Selbst die Genossen in ihrer politischen Heimat im Südwesten glauben nicht, mit Esken noch etwas reißen zu können. Sie haben sie nicht erneut für den Bundesvorstand nominiert, nachdem sie sich über ihre Pläne ausgeschwiegen hat. Wenn nun eine sehr unschöne und schmerzhafte Debatte über die Chefin entbrannt ist, die an alte SPD-Zeiten erinnert, hat Esken sich das in erster Linie selbst zuzuschreiben./yyzz/DP/zb