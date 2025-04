DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. April

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) April PROGNOSE: 49,8 zuvor: 50,5 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) April PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,8 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P PROGNOSE: k.A. zuvor: 51,2 *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 PK) 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Befesa SA, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4. Quartal: -0,1% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q (09:30 Investorenkonferenz) 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit März *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - April *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 g Vm zuvor: +26.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4. Quartal: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj 4. Quartal: -0,2% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A. /+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 (Volumen 500 Mio EUR) 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 (Volumen 1,5 Mrd EUR) *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +120.000 Stellen zuvor: +155.000 Stellen *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +0,4% gg Vq 4. Quartal: +2,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,0% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 45,5 zuvor: 47,6 *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:30 GB/Deputy Governor der Bank of England, Lombardelli, spricht beim New Economics Teacher Training Partnership Launch Event *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (17:45 PK) *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q *** - US/US-Präsident Trump empfängt CEOs zu "Invest in America" Event *** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Dublin Chamber - EU/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2024 - FR/Bundeskanzler Scholz, trifft Präsident Macron - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt ===

