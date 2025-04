© Foto: Ismail Kaplan - Anadolu

Snap übertrifft in Q1 die Umsatzerwartungen, gibt aber aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten keine Prognose für das laufende Quartal ab. Die Aktie bricht daraufhin nachbörslich zweistellig ein. Die Details.Der Foto- und Social-Media-Konzern Snap hat im ersten Quartal zwar die Umsatzerwartungen übertroffen, verweigert aber einen Ausblick auf das laufende Quartal - was die Aktie nachbörslich an der Nasdaq um rund 12 Prozent einbrechen ließ. Grund für die vorsichtigen Töne ist die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage, die sich zunehmend negativ auf das Werbegeschäft auswirkt. Besonders betroffen: die Markenwerbung, deren Umsätze im Jahresvergleich um drei Prozent zurückgingen. Die Erlöse …