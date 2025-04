EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Corporate News Nemetschek Group mit sehr starkem Jahresauftakt 2025: Hohes zweistelliges Umsatzwachstum von +26,3% im 1. Quartal +26,3 % Umsatzwachstum; +17,4 % währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum (ohne GoCanvas)

+83,6 % Wachstum der Umsätze aus Subskription & SaaS

+39,6 % ARR-Wachstum auf 1.038,3 Mio. Euro

Operative EBITDA-Marge bei 31,4 %, ausgewiesene EBITDA-Marge von 28,5 % durch außerordentlichen, nichtoperativen Effekt belastet

Ausblick für Gesamtjahr 2025 bekräftigt München, 30. April 2025 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, ist mit einem starken Umsatzwachstum von 26,3% (währungsbereinigt: 25,0%) auf 282,8 Mio. Euro sehr erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. In der ausgewiesenen Konzern-EBITDA-Marge ist ein außerordentlicher, nichtoperativer Effekt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte, der die Ergebnisse der Segmente Design und Media negativ beeinflusste. Die bereinigte operative Profitabilität wäre in den ersten drei Monaten mit 31,4% auf weiterhin hohem Niveau geblieben, trotz gleichzeitiger Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle. "Die Nemetschek Group ist ausgesprochen dynamisch ins Jahr 2025 gestartet. Der erfolgreiche Ausbau unserer wiederkehrenden Umsätze - insbesondere durch Subskriptions- und SaaS-Modelle - in Kombination mit der hohen Innovationskraft unserer Softwarelösungen und der weiteren Internationalisierung haben zu dieser starken operativen Entwicklung geführt. Mit der Performance im ersten Quartal haben wir eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen, um alle unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Durch die konsequente Umsetzung unserer strategischen Fokusthemen positionieren wir die Nemetschek Group optimal für das weitere avisierte Wachstum. Durch die steigenden globalen Unsicherheiten rechnen wir damit, dass der Digitalisierungsdruck in der Baubranche weiter zunimmt."

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q1 2025 Der Konzernumsatz stieg im Q1 wie geplant gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal stark um 26,3% (währungsbereinigt: 25,0%) auf 282,8 Mio. Euro. Die Umstellung von Lizenzverkäufen auf Subskriptions- und SaaS-Modelle verläuft weiterhin erfolgreich nach Plan. Das organische (ohne GoCanvas) und währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug 17,4%. Die Auswirkungen der Insolvenz des Service- und Zahlungsdienstleisters auf den Gruppenumsatz waren marginal.

stieg im Q1 wie geplant gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal stark um 26,3% (währungsbereinigt: 25,0%) auf 282,8 Mio. Euro. Die Umstellung von Lizenzverkäufen auf Subskriptions- und SaaS-Modelle verläuft weiterhin erfolgreich nach Plan. Das organische (ohne GoCanvas) und währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug 17,4%. Die Auswirkungen der Insolvenz des Service- und Zahlungsdienstleisters auf den Gruppenumsatz waren marginal. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 39,6% auf 1.038,3 Mio. Euro (währungsbereinigt: 38,1%) deutlich stärker als der Konzernumsatz, wobei das organische Wachstum (ohne GoCanvas) 30,8% (währungsbereinigt: 29,4%) betrug. Haupttreiber im Q1 waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 83,6% (organisch: 68,2%).

stiegen um 39,6% auf 1.038,3 Mio. Euro (währungsbereinigt: 38,1%) deutlich stärker als der Konzernumsatz, wobei das organische Wachstum (ohne GoCanvas) 30,8% (währungsbereinigt: 29,4%) betrug. Haupttreiber im Q1 waren erneut die Umsätze aus mit einem Anstieg von 83,6% (organisch: 68,2%). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz erhöhte sich strategiekonform auf 91,8% und lag damit 8,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (Q1 2024: 83,0%).

am Gesamtumsatz erhöhte sich strategiekonform auf 91,8% und lag damit 8,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (Q1 2024: 83,0%). Das ausgewiesene operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18,2% (währungsbereinigt: 20,4%) auf 80,7 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag damit bei 28,5%. Bereinigt um den außerordentlichen, nichtoperativen Effekt aufgrund der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters hätte die EBITDA-Marge mit 31,4% über dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen (Q1 2024: 30,5%).

stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18,2% (währungsbereinigt: 20,4%) auf 80,7 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag damit bei 28,5%. Bereinigt um den außerordentlichen, nichtoperativen Effekt aufgrund der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters hätte die EBITDA-Marge mit 31,4% über dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen (Q1 2024: 30,5%). Der Quartalsüberschuss stieg akquisitionsbedingt nur leicht um 5,5% auf 44,9 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,39 Euro entspricht (Q1 2024: 0,37 Euro). Bereinigt um den nichtoperativen Effekt wäre das EPS auf 0,45 Euro gestiegen, ein Anstieg von rund 22%. Entwicklung der Segmente im 1. Quartal 2025 (siehe Tabelle) Das Segment Design verzeichnete im Q1 ein Wachstum in Höhe von 11,6% (währungsbereinigt: 11,4%) auf 128,9 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren die Umsätze aus Subskription und SaaS, die um rund 111% stiegen. Aufgrund der beschleunigten Umstellung des Segments auf Subskriptions- und SaaS-Modelle und den damit verbundenen kurzzeitigen rechnungslegungsbedingten dämpfenden Effekten auf die Profitabilität sowie aufgrund des außerordentlichen, nichtoperativen Effekts lag das EBITDA im Q1 mit 30,7 Mio. Euro um 13,5% unter Vorjahr, was einer EBITDA-Marge von 23,8% (Vorjahreszeitraum: 30,7%) entspricht. Bereinigt um den nichtoperativen Effekt wäre die EBITDA-Marge rund 300 Basispunkte höher gelegen.

verzeichnete im Q1 ein Wachstum in Höhe von 11,6% (währungsbereinigt: 11,4%) auf 128,9 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren die Umsätze aus Subskription und SaaS, die um rund 111% stiegen. Aufgrund der beschleunigten Umstellung des Segments auf Subskriptions- und SaaS-Modelle und den damit verbundenen kurzzeitigen rechnungslegungsbedingten dämpfenden Effekten auf die Profitabilität sowie aufgrund des außerordentlichen, nichtoperativen Effekts lag das EBITDA im Q1 mit 30,7 Mio. Euro um 13,5% unter Vorjahr, was einer EBITDA-Marge von 23,8% (Vorjahreszeitraum: 30,7%) entspricht. Bereinigt um den nichtoperativen Effekt wäre die EBITDA-Marge rund 300 Basispunkte höher gelegen. Im Segment Build setzte sich die starke Wachstumsdynamik nach der erfolgreichen Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle der Marke Bluebeam auch im 1. Quartal 2025 weiter fort. Inklusive des seit dem 1. Juli 2024 konsolidierten GoCanvas-Geschäfts stieg der Segmentumsatz deutlich um 66,4% (währungsbereinigt: 63,0%) auf 112,4 Mio. Euro. Aber auch organisch verzeichnete das Segment aufgrund der oben genannten Effekte bei Bluebeam, ein starkes Wachstum von 41,0% (währungsbereinigt: 37,8%). Die EBITDA-Marge stieg trotz des Verwässerungseffekts durch GoCanvas auf 35,1%. Die organische Marge (ohne GoCanvas) war mit 38,0% ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres (31,1%).

setzte sich die starke Wachstumsdynamik nach der erfolgreichen Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle der Marke Bluebeam auch im 1. Quartal 2025 weiter fort. Inklusive des seit dem 1. Juli 2024 konsolidierten GoCanvas-Geschäfts stieg der Segmentumsatz deutlich um 66,4% (währungsbereinigt: 63,0%) auf 112,4 Mio. Euro. Aber auch organisch verzeichnete das Segment aufgrund der oben genannten Effekte bei Bluebeam, ein starkes Wachstum von 41,0% (währungsbereinigt: 37,8%). Die EBITDA-Marge stieg trotz des Verwässerungseffekts durch GoCanvas auf 35,1%. Die organische Marge (ohne GoCanvas) war mit 38,0% ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres (31,1%). Im Segment Manage stieg der Umsatz auf 12,8 Mio. Euro, ein Wachstum von 2,6% (währungsbereinigt: 2,6%). Dabei wirkte sich die Einstellung einer Einheit für Beratungsdienstleistungen mit niedriger Profitabilität, die im Q2 2024 erfolgte, umsatzmindernd aus. Gleichzeitig verbesserte sich die EBITDA-Marge deutlich auf 10,9% (Vorjahreszeitraum: 6,6%).

stieg der Umsatz auf 12,8 Mio. Euro, ein Wachstum von 2,6% (währungsbereinigt: 2,6%). Dabei wirkte sich die Einstellung einer Einheit für Beratungsdienstleistungen mit niedriger Profitabilität, die im Q2 2024 erfolgte, umsatzmindernd aus. Gleichzeitig verbesserte sich die EBITDA-Marge deutlich auf 10,9% (Vorjahreszeitraum: 6,6%). Im Segment Media lag der Umsatz mit 29,4 Mio. Euro aufgrund der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters auf dem Niveau des Vorjahres (-0,2%; währungsbereinigt: -1,6%). Aufgrund des damit verbundenen nichtoperativen Effekts reduzierte sich die EBITDA-Marge auf 31,0% (Vorjahreszeitraum: 37,4%). Bereinigt hätte das Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich gelegen und die EBITDA-Marge über Vorjahresniveau. Ausblick auf Gesamtjahr 2025 bekräftigt Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt bekräftigt der Vorstand die bisherigen Ziele für das laufende Jahr 2025. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für die Nemetschek Group (inklusive GoCanvas) für 2025 wird in einer Bandbreite von 17% bis 19% erwartet. Darin enthalten ist ein akquisitionsbedingter Umsatzbeitrag durch die Übernahme von GoCanvas in Höhe von rund 350 Basispunkten. Die EBITDA-Marge für die Nemetschek Group wird inklusive des Verwässerungseffekts durch GoCanvas bei rund 31% erwartet. In diesen Zahlen ist noch nicht das volle Potenzial der GoCanvas Akquisition reflektiert, da sowohl der Umsatz- als auch EBITDA-Beitrag im ersten Halbjahr 2025 aufgrund der IFRS-bedingten Effekten aus der Kaufpreisallokation weiterhin reduziert sein wird. Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Zudem sind keine zusätzlichen negativen Auswirkungen der verschiedenen geopolitischen Krisen im Ausblick reflektiert.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q1) In Mio. Euro Q1 2025 Q1 2024 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.) ARR 1.038,3 743,6 +39,6%

(+38,1%) +30,8%

(+29,4%) Umsatz 282,8

223,9

+26,3%

(+25,0%) +18,6%

(+17,4%) - davon Softwarelizenzen 14,8

29,8

-50,2%

(-50,2%) -50,2%

(-50,2%) - davon wiederkehrende Umsätze 259,6

185,9

+39,6%

(+38,1%) +30,8%

(+29,4%) - Subskription +SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 195,1

106,3

+83,6%

(+81,4%) +68,2%

(+66,1%) EBITDA 80,7

68,3

+18,2%

(+20,4%) +14,6%

(+16,9%) EBITDA-Marge 28,5% 30,5% EBITDA-Marge bereinigt um außergewöhnlichen, nichtoperativen Effekt 31,4% 30,5% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 29,4% 30,5% EBIT 62,2 54,7 +13,7% Marge 22,0% 24,4% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 44,9 42,5 +5,5% Ergebnis je Aktie in Euro 0,39 0,37 +5,5% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 52,6 47,3 +11,3% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,46 0,41 +11,3%





Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q1) In Mio. Euro Q1 2025 Q1 2024 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.) Design Umsatz 128,9 115,6 +11,6%

(+11,4%) EBITDA 30,7 35,5 -13,5%

(-5,2%) EBITDA-Marge 23,8% 30,7% Build Umsatz 112,4 67,5 +66,4%

(+63,0%) +41,0%

(+37,8%) EBITDA 39,5 21,0 +88,1%

(+83,4%) +72,6%

(+68,1%) EBITDA-Marge 35,1% 31,1% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 38,0% 31,1% Manage Umsatz 12,8 12,5 +2,6%

(+2,6%) EBITDA 1,4 0,8 >+100%

(>+100%) EBITDA-Marge 10,9% 6,6% Media Umsatz 29,4 29,4 -0,2%

(-1,6%) EBITDA 9,1 11,0 -17,1%

(-26,8%) EBITDA-Marge 31,0% 37,4%

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten. Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).



