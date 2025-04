EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

FUCHS mit gutem Start in das Jahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld



30.04.2025 / 07:00 CET/CEST

FUCHS mit gutem Start in das Jahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld Umsatzsteigerung um 5% auf 924 Mio EUR aufgrund positiver

Geschäftsentwicklung und Akquisitionen

Geschäftsentwicklung und Akquisitionen EBIT mit 108 Mio EUR um 1% über starkem Vorjahresquartal

Ergebnis je Aktie steigt um 2% je Vorzugsaktie und je Stammaktie

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt FUCHS auf einen Blick in Mio EUR Q1 2025 Q1 2024 Abw. Abw. % Umsatz (1) 924 877 47 5 Europa, Mittlerer Osten, Afrika 522 511 11 2 Asien-Pazifik 264 245 19 8 Nord- und Südamerika 183 167 16 10 Konsolidierung -45 -46 1 - EBIT vor at Equity einbezogenen Unternehmen 106 105 1 1 EBIT 108 107 1 1 Ergebnis nach Steuern 77 77 0 0 Investitionen 12 9 3 33 Freier Cashflow vor Akquisitionen 17 15 2 13 Ergebnis je Aktie in EUR Stammaktie 0,59 0,58 0,01 2 Vorzugsaktie 0,59 0,58 0,01 2 Mitarbeitende zum 31. März 6.818 6.338 480 8 1.Nach Sitz der Gesellschaften "In einem turbulenten wirtschaftlichen Umfeld konnten wir in den ersten drei Monaten von 2025 an das gute Vorjahresergebnis anknüpfen und unser EBIT gegenüber dem Vorjahresquartal um 1 Mio EUR auf 108 Mio EUR steigern. Unser Umsatz lag dank Geschäftsausbau und externem Wachstum 5% über Vorjahr. Einmal mehr profitierten wir dabei von unserer breiten geografischen Aufstellung. In Bezug auf die Ergebnisentwicklung setzte China seine positive Entwicklung fort, startete stark ins Jahr und ermöglichte so eine deutliche Ergebnissteigerung der Region Asien-Pazifik, die das etwas schwächere Abschneiden in EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) ausglich.



Mit unseren starken, weitgehend unabhängig voneinander agierenden regionalen Zentren in Europa, China und den USA sehen wir uns auch im aktuellen Handelsstreit optimal aufgestellt, mit überschaubaren direkten Auswirkungen auf unsere Absatzseite. Inwieweit sich eine weitere Eskalation auf die Weltwirtschaft und damit indirekt auch auf uns auswirken wird, bleibt schwer abschätzbar. Wir sehen vielfältiges Wachstumspotential, fahren aller-dings konjunkturbedingt weiter auf Sicht. Unser Geschäftsmodell mit weltweiter Präsenz nahe bei unseren Kunden sowie einem sehr breiten Branchen- und Kundenmix stärken unsere Zuversicht. Daher bestätigen wir unseren Ausblick auf das Gesamtjahr mit einem EBIT in Höhe von rund 460 Mio EUR." Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS SE Geschäftsentwicklung im Konzern

FUCHS hat in den ersten drei Monaten 2025 einen Umsatz von 924 Mio EUR (877) erzielt, der aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung und des Beitrags der Akquisitionen 5% über dem Vorjahr lag.

Das EBIT verbesserte sich im Vergleich zu den starken ersten drei Monaten des Vorjahres um 1 Mio EUR oder 1% auf 108 Mio EUR (107). Die EBIT-Marge lag mit 11,7% (12,2) unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang der EBIT-Marge ist auf temporär höhere sonstige Funktionskosten zurückzuführen, die unter anderem in Zusammenhang mit den getätigten Akquisitionen sowie einmaligen Anlaufkosten für das Großkundengeschäft stehen.

Das Ergebnis nach Steuern blieb mit 77 Mio EUR (77) auf Vorjahresniveau.

Das Ergebnis je Stammaktie und je Vorzugsaktie stieg jeweils um 0,01 EUR bzw. 2% auf 0,59 EUR (0,58).

Der Freie Cashflow vor Akquisitionen lag mit 17 Mio EUR (15) über dem Vorjahreswert. Geschäftsentwicklung in den Regionen

Mit 522 Mio EUR (511) lag der Umsatz der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) primär aufgrund externen Wachstums 2% über dem Umsatz der ersten drei Monate 2024. Während die organische Umsatzentwicklung in Europa leicht hinter dem starken Vorjahresquartal zurückblieb, konnte Südafrika erfreuliche Zuwächse verzeichnen. Das externe Wachstum in Höhe von 14 Mio EUR konnte durch die Akquisitionen von LUBCON und STRUB in der zweiten Jahreshälfte 2024 sowie von BOSS zu Jahresbeginn 2025 erzielt werden. Das EBIT hingegen lag mit 52 Mio EUR (54) um 4% unter dem starken ersten Vorjahresquartal 2024. Während die Mehrheit der Gesellschaften einen zurückhaltenden Start in das neue Jahr verzeichnete, konnte Südafrika Ergebnissteigerungen erreichen.

Der Umsatz der Region Asien-Pazifik lag mit 264 Mio EUR aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in China 8% über dem Vorjahresquartal (245). Auch Indien und Australien konnten Zuwächse erzielen. Das EBIT stieg deutlich um 4 Mio EUR auf 33 Mio EUR (29) an. Hierzu trug insbesondere die fortgesetzt positive Entwicklung in China bei sowie positive Entwicklungen in Indien und Vietnam.

Der Umsatz der Region Nord- und Südamerika lag durch Geschäftszuwächse mit 183 Mio EUR 10% über dem Vorjahr (167). Externes Wachstum in Höhe von 2 Mio EUR konnte unter anderem durch den im Januar erworbenen langjährigen Handelspartner in Peru erzielt werden. Das EBIT von 21 Mio EUR (21) lag auf Vorjahresniveau. Während Nordamerika von einer fortgesetzt positiven Entwicklung in Mexiko profitierte, setzte sich das schwierige wirtschaftliche Umfeld in Südamerika fort und belastete die Gesamtregion. Prognose für 2025 bestätigt

Als Folge der Zollpolitik des US-Präsidenten Trump revidiert der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem aktuellen Ausblick seine im Januar getätigte Prognose um 0,5 Prozentpunkte und geht für das laufende Jahr nur noch von einem Wachstum der Weltwirtschaft in Höhe von 2,8% (3,3) aus. Für Deutschland rechnet der IWF mit einer Stagnation. Die geopolitische Lage und der Handelsstreit bleiben in ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft unübersichtlich und schwer abschätzbar. FUCHS bestätigt jedoch auf Basis des stabilen Geschäftsmodels die bestehende Prognose für das Gesamtjahr 2025: Umsatz: um 3,7 Mrd. EUR

EBIT: um 460 Mio EUR

FVA: um 260 Mio EUR

Freier Cashflow vor Akquisitionen: um 260 Mio EUR Die globale Aufstellung und solide Finanzbasis des Konzerns sind unverändert robust. FUCHS fokussiert sich weiterhin auf profitables Wachstum und die weitere Umsetzung von FUCHS2025. Mannheim, 30. April 2025 FUCHS SE Public Relations Einsteinstraße 11 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die über 6.800 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



