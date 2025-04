EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2025



30.04.2025 / 07:00 CET/CEST

SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2025

Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 deutlich gesteigert auf 22,9 Mio. EUR

Operatives Ergebnis (EBIT) auf 1,2 Mio. EUR verbessert

Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Xinsha und das Segment Tunnellogistik sorgen für Rückenwind für das laufende Geschäftsjahr

Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Hamm, 30. April 2025 - Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal 2025. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 erzielte die SMT Scharf Gruppe einen Konzernumsatz von 22,9 Mio. EUR. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 83,2 % im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal (Q1/2024: 12,5 Mio. EUR). Der Anstieg war hauptsächlich auf die seit November 2024 wirksame Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. und das deutliche Wachstum im Segment Tunnellogistik zurückzuführen.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das erste Quartal 2025 erhöhte sich auf 1,2 Mio. EUR (Q1/2024: -1,0 Mio. EUR). Die Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahresquartal ist wesentlich auf die Steigerung der Umsatzerlöse und die Vollkonsolidierung von Xinsha zurückzuführen. Daraus resultierte im Berichtszeitraum eine verbesserte EBIT-Marge (bezogen auf die Betriebsleistung) von 4,4 % im Vergleich zu -6,8 % im Vorjahreszeitraum.

"Insgesamt sehen wir uns mit herausfordernden Bedingungen im Markt für Bergbauausrüstung konfrontiert. Die derzeitigen makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen tragen zu einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft in unseren internationalen Kernmärkten bei, vor allem im Kohlebergbau. Wir haben im ersten Quartal unsere strategischen Initiativen in den Bergbaumärkten weltweit vorangetrieben und die Vollkonsolidierung von Xinsha für das Gesamtjahr wird uns Rückenwind verleihen. Auch aus unserem Kernmarkt Südafrika kommen durch erhöhte Investitionen in den Mineralbergbau positive Impulse für unser Geschäft", kommentiert Volker Weiss, CFO der SMT Scharf AG.

Im Neuanlagengeschäft steigerte SMT Scharf in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 die Umsatzerlöse auf 11,4 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im ersten Vorjahresquartal. Auch der Umsatz im Servicegeschäft stieg auf 2,8 Mio. EUR an (Q1/2024: 1,5 Mio. EUR) und der Umsatz mit Ersatzteilen konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 8,7 Mio. EUR gesteigert werden (Q1/2024: 6,3 Mio. EUR).

Mit Blick auf die internationalen Kernmärkte konnte SMT Scharf in den ersten drei Monaten 2025 im Absatzmarkt China mit 9,5 Mio. EUR den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeit-raum deutlich steigern (Q1/2024: 3,6 Mio. EUR). Damit erwies sich China mit einem Anteil von 41,5 % am Gesamtumsatz als umsatzstärkster Absatzmarkt im ersten Quartal 2025. In Polen verzeichnete SMT Scharf hingegen einen Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich auf 3,2 Mio. EUR (Q1/2024: 3,6 Mio. EUR). Damit war der polnische Markt verantwortlich für 14,0 % der Gesamtumsätze. Der Umsatz in Russland lag mit 3,2 Mio. EUR über dem Niveau der Vorjahresperiode (Q1/2024: 2,2 Mio. EUR). Des Weiteren erwirtschaftete SMT Scharf im ersten Quartal 2025 in Afrika einen Umsatz von 2,5 Mio. EUR (Q1/2024: 1,3 Mio. EUR), in Amerika von 0,3 Mio. EUR (Q1/2024: 0,2 Mio. EUR) sowie in Deutschland von 0,5 Mio. EUR (Q1/2024: 0,9 Mio. EUR).

Nach Segmenten betrachtet erwirtschaftete SMT Scharf im ersten Quartal 2025 14,5 Mio. EUR (Q1/2024: 10,5 Mio. EUR) im Segmet Kohlebergbau. Dieses konnte somit mit 63,3 % (Q1/2024: 84,6 %) den größten Anteil am Gesamtumsatz verzeichnen. Im Segment Mineralbergbau konnte ein Umsatz von 2,8 Mio. EUR (Q1/2024: 1,5 Mio. EUR) bzw. ein Anteil am Gesamtumsatz von 12,2 % (Q1/2024: 12,0 %) erzielt werden. Zudem konnte SMT Scharf im Segment Tunnellogistik den Umsatz im ersten Quartal 2025 deutlich auf 5,2 Mio. EUR (Q1/2024: 0,0 Mio. EUR) steigern, was einem Anteil am Gesamtumsatz von 22,7 % entspricht (Q1/2024: 0,0 %). Daneben erreichte das Segment "Andere Industrien" einen Umsatz von 0,4 Mio. EUR (Q1/2024: 0,4 Mio. EUR) bzw. einen Anteil von 1,8 % am Konzernumsatz (Q1/2024: 3,4 %).

Der Auftragseingang im ersten Quartal 2025 lag, angesichts einer verhaltenen Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten, mit 13,0 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von 41,7 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31. März 2025 betrug entsprechend 21,9 Mio. EUR (31. März 2024: 51,9 Mio. EUR).

Liu Jun, CEO der SMT Scharf AG, erklärt: "Nach den wichtigen Weichenstellungen, die im vergangenen Jahr bei SMT Scharf erfolgreich gestellt wurden, blicken wir zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die Integration von SMT Scharf in den Teilkonzern Yankuang Energy Group und in den Konzern Shandong Energy Group verläuft planmäßig. Wir erwarten, dadurch im weiteren Jahresverlauf verstärkt von neuen Absatzmöglichkeiten profitieren zu können. Insgesamt sehen wir unsere strategische Ausrichtung bestätigt und halten auf Basis der Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2025 an der ausgegebenen Prognose für das Jahr 2025 fest."

Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand der SMT Scharf AG seine Umsatz- und Ergebnisprognose. Aufgrund des Umstands, dass Xinsha für das Geschäftsjahr 2025 erstmals für die gesamte Berichtsperiode konsolidiert werden wird, geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin von einem Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR aus. Daneben erwartet der Vorstand unverändert ein operatives Ergebnis (EBIT) im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR.

Der vollständige Bericht für das erste Quartal 2025 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



