Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Starker Start in einem von makroökonomischen Unsicherheiten geprägten Umfeld



30.04.2025 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Starkes organisches Umsatzwachstum von 11.0% im ersten Quartal bei einem Umsatz von CHF 680.7 Millionen

Anhaltende Unterschiede in der regionalen Wachstumsdynamik; dabei ragen die Regionen EMEA und APAC heraus

Zusammenarbeit zwischen Straumann und SprintRay, um einzigartigen Chairside-Workflow mit 3D-Druck voranzutreiben

Weltweite Einführung von Straumann iEXCEL sowie Markteinführungen von UNIQ und Falcon in der Region EMEA

Ausblick für 2025 bestätigt: Die Gruppe strebt ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um 30 bis 60 Basispunkte gegenüber 2024 bei konstanten Wechselkursen an UMSATZ NACH REGIONEN (in CHF Mio.) Q1 2025 Q1 2024[1] Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 280.0 258.4 Veränderung in CHF (in %) +8.4 +2.5 Veränderung in Lokalwährung (in %) +10.0 +12.0 Veränderung organisch[2] (in %) +10.0 +9.2 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 41.1 41.8 Nordamerika (NAM) 185.1 177.8 Veränderung in CHF (in %) +4.1 -2.3 Veränderung in Lokalwährung (in %) +1.8 +3.7 Veränderung organisch2 (in %) +1.8 +3.7 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 27.2 28.7 Asien-Pazifik (APAC) 162.2 130.8 Veränderung in CHF (in %) +24.0 +63.7 Veränderung in Lokalwährung (in %) +23.0 +84.2 Veränderung organisch2 (in %) +23.0 82.0 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 23.8 21.1 Lateinamerika (LATAM) 53.4 51.4 Veränderung in CHF (in %) +3.9 +8.8 Veränderung in Lokalwährung (in %) +18.8 +11.5 Veränderung organisch2 (in %) +18.8 +11.5 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 7.8 8.3 GRUPPE 680.7 618.3 Veränderung in CHF (in %) +10.1 +10.2 Veränderung in Lokalwährung (in %) +11.0 +19.1 Veränderung organisch2 (in %) +11.0 +17.5

Basel, 30. April 2025: Die Straumann Group ist mit einem Umsatz von CHF 680.7 Millionen im ersten Quartal und einem organischen Wachstum von 11.0 % bzw. 10.1% in Schweizer Franken stark ins neue Jahr gestartet. Während die regionale Wachstumsdynamik weiterhin variierte und makroökonomische Unsicherheiten die Kundennachfrage weiter beeinträchtigten, ragten unter den Regionen Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC) besonders hervor. EMEA, die grösste Region, verzeichnete ein zweistelliges Wachstum, während APAC erneut den grössten Beitrag zum organischen Umsatzwachstum leistete - dank des anhaltend guten Patientenzulaufs in China. In allen Regionen wurde das Wachstum hauptsächlich sowohl vom Premium- als auch vom Challenger-Segment getragen, unterstützt durch ein insgesamt zweistelliges Wachstum im Bereich Kieferorthopädie und einem positiven Beitrag im Geschäft mit digitalen Lösungen. Auf der sehr gut besuchten Internationalen Dental-Schau (IDS) im März 2025 in Köln - eine der weltweit grössten Dentalmessen - stiessen die zahlreichen Innovationen und Produkteinführungen der Gruppe auf grosses Interesse und positive Resonanz. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer: "Ich bin stolz auf unser Team und die starke Dynamik, die wir gemeinsam aufgebaut haben - getragen von unserer leistungsorientierten Player-Learner-Kultur. Sie ist ein zentrales Element unseres Erfolgs und unterstützt uns dabei, im aktuellen sich rasant wandelnden Umfeld agil zu bleiben und uns laufend anzupassen. Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten, die weltweit Unternehmen herausfordern, sind wir dank unseres diversifizierten Portfolios und unserer breiten geografischen Präsenz gut aufgestellt, um unsere Stärken weiter auszubauen und langfristig erfolgreich zu bleiben. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieses Quartals, die wir gemeinsam als Team erzielt haben, und mit der positiven Resonanz, die wir auf der IDS erfahren durften. Die zahlreichen Innovationen, die wir präsentiert haben, unsere strategischen Partnerschaften sowie unsere kontinuierlichen Investitionen in Wachstum unterstreichen unsere Fähigkeit, die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten - und bilden eine starke Basis für nachhaltigen Geschäftserfolg. Vor diesem Hintergrund und trotz der bestehenden globalen Herausforderungen bestätigen wir unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025." ERGEBNISSE DER REGIONEN Starkes Umsatzwachstum in der Region Europa, Naher Osten und Afrika Die grösste Region der Gruppe - Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) - erzielte einen Umsatz von CHF 280.0 Millionen, was einem organischen Wachstum von 10.0% entspricht. Deutschland, der grösste Markt in der Region, setzte seinen starken Wachstumskurs fort, wobei auch Italien, Spanien und Belgien wesentlich zum hervorragenden Umsatzergebnis beitrugen. Die Gruppe konnte bei den Implantaten sowohl im Premium- als auch im Challengersegment weitere Marktanteile gewinnen - gestützt durch die anhaltende Stärke ihrer Premiummarke und die erfolgreiche Markteinfu¨hrung des neuen iEXCEL-Implantatsystems. Challenger-Marken wie Neodent und Anthogyr konnten ihre Präsenz in der gesamten Region weiter ausbauen. Darüber hinaus trugen das zweistellige Wachstum der Kieferorthopädiemarke ClearCorrect sowie die solide Entwicklung im Bereich Biomaterialien zum exzellenten Ergebnis der Region bei. Nordamerika mit niedrigem einstelligem Wachstum Im ersten Quartal erzielte die Region Nordamerika einen Umsatz von 185.1 Millionen Schweizer Franken und erreichte ein organisches Wachstum von 1.8% in einem laut Schätzungen der Gruppe verhaltenen Implantologiemarkt in den USA. Dennoch erzielte die Gruppe ein positives Wachstum - trotz eines makroökonomischen Umfelds, das bei Konsumentinnen und Konsumenten zu einem vorsichtigeren Ausgabeverhalten führte, was sich entsprechend auf den Patientenzulauf auswirkte. Die Premiummarke Straumann entwickelte sich positiv, unterstützt durch die zunehmende Nachfrage nach dem kürzlich eingeführten Implantatsystem Straumann iEXCEL. Die Marke Neodent verzeichnete im ersten Quartal ein solides Wachstum, während der Bereich Kieferorthopädie weiter schwach blieb. Das digitale Geschäft leistete ebenfalls einen positiven Beitrag zum Wachstum, getragen von den Intraoralscannern und der erfolgreichen Einführung des Prothetikdienstes UN!Q. Region Asien-Pazifik setzt den Wachstumskurs trotz starkem Vorjahresvergleich fort Die Region Asien-Pazifik (APAC) erreichte mit einem Umsatz von CHF 162.2 Millionen bei einem organischen Wachstum von 23.0% einen historischen Höchststand - trotz einer starken Vergleichsbasis. Einmal mehr ragte das Wachstum in China heraus, angetrieben durch die nachhaltigen strukturellen Effekte der volumenbasierten Beschaffungsinitiative (VBP), die das Bewusstsein für Implantate stärkte und diese erschwinglicher machte. Neben einem starken zweistelligen Wachstum in aufstrebenden Märkten wie Thailand, Indien und Malaysia konnten auch entwickelte Märkte wie Australien und Japan ihr Wachstum fortsetzen. Das Implantologiegeschäft blieb der wichtigste Wachstumsmotor, wobei sowohl Premium- als auch Challenger-Marken eine entscheidende Rolle spielten. In Australien, Thailand und Indien entwickelte sich die Challengermarke Neodent besonders gut. Digitale Lösungen leisteten einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Gesamtleistung, unterstützt durch die regionweite Einführung des Intraoralscanners SIRIOS. Anhaltend starkes zweistelliges Wachstum in Lateinamerika Im ersten Quartal erzielte die Region Lateinamerika einen Umsatz von CHF 53.4 Millionen und ein starkes organisches Wachstum von 18.8%. Das Implantatgeschäft - insbesondere die Challenger-Marke Neodent - war einmal mehr der wichtigste Wachstumstreiber. Märkte wie Brasilien und Mexiko verzeichneten ein starkes Umsatzwachstum. Das Premiumsegment legte dank gezielter Initiativen ebenfalls deutlich zu. Darüber hinaus trug auch der Bereich Kieferorthopädie zu den starken Ergebnissen bei, wobei Brasilien und Mexiko die grössten Umsatztreiber waren. Auch das Geschäft mit digitalen Lösungen, insbesondere der Intraoralscanner SIRIOS, leistete einen wichtigen Beitrag zum anhaltenden zweistelligen Wachstum in der Region. STRATEGISCHE FORTSCHRITTE Straumann Group präsentiert ihren fortschrittlichen End-to-End-Workflow für digitale Zahnmedizin auf der IDS in Köln Im März stellte Straumann auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln, einer der weltweit grössten Dentalmessen, innovative Lösungen vor, die darauf abzielten, Zahnärzten eine bessere Versorgung mit effizienteren Arbeitsabläufen zu ermöglichen. Die Gruppe präsentierte ihre Innovationen im Bereich der digitalen Zahnmedizin, mit einem Schwerpunkt auf einem vollständig integrierten End-to-End-Workflow über die cloudbasierte Plattform Straumann AXS. Straumann AXS, das in Europa, dem Nahen Osten und Afrika vollständig eingeführt ist, vereint Schlüssellösungen wie Smile-in-a-Box und den neu lancierten Prothetik-Service UN!Q und bietet nahtlose Konnektivität - von der Diagnostik bis zur Umsetzung der Behandlung. Zahnärzte profitieren dabei von einem optimierten digitalen Ökosystem, das Intraoralscanning mit SIRIOS, eine KI-gestützte Operationsplanung mit der coDiagnostiX Software und umfassende digitale Arbeitsabläufe integriert. Dies reduziert nicht nur die Komplexität, sondern verbessert auch die Behandlungsergebnisse. Straumann kündigt auf der IDS strategische Kooperationen zur Förderung digitaler Workflows an Um die Patientenversorgung direkt am Behandlungsstuhl massgeblich zu verbessern, kündigte die Straumann Group auf der IDS eine strategische Zusammenarbeit mit SprintRay an - einem Innovationsführer im Bereich der 3D-Drucktechnologie mit Sitz in Los Angeles, USA. Der mit beiden Markennamen versehene Drucker Straumann Signature Midas ist direkt mit der Plattform Straumann AXS und dem Intraoralscanner SIRIOS verbunden. Er ermöglicht es Zahnärztinnen und Zahnärzten, prothetische Komponenten, wie Kronen, Inlays und Onlays, in weniger als zehn Minuten zu drucken. Diese Zusammenarbeit stellt einen Meilenstein in der digitalen Zahnmedizin dar, da sie effiziente, digital vernetzte Workflows für Behandlungen in nur einer Sitzung und zu einem attraktiven Preis ermöglicht. Die Kooperation mit SprintRay wurde an der IDS sehr positiv aufgenommen, wie auch die Partnerschaft zwischen der Straumann Group und Carestream Dental, einem führenden Anbieter in der Digitalen Volumentomographie (DVT). Die strategische Zusammenarbeit mit Carestream Dental ermöglicht die nahtlose Integration von DVT-Bildern auf der AXS-Plattform und vereinfacht den Übergang von der Diagnostik zur geführten Chirurgie. Weltweite Einführung von Straumann iEXCEL und EMEA-Markteinführungen von UN!Q und Falcon Ebenfalls auf der IDS kündigte die Straumann Group die weltweite Markteinführung ihres leistungsstarken Implantatsystems iEXCEL an, das zuvor bereits erfolgreich in Nordamerika eingeführt wurde. Das System vereint vier Implantatdesigns in einem schlanken System, mit nur einem Instrumentenset und einer TorcFit-Verbindung. iEXCEL basiert auf dem klinisch bewährten Roxolid-Material sowie der SLActive-Oberfläche, die minimalinvasive Eingriffe und eine schnellere Osseointegration unterstützen. Straumann Group stellte zudem zwei wichtige Innovationen für die Region EMEA vor: die Einführung von Falcon, ihrem ersten kompakten dynamischen Navigationssystem für geführte Chirurgie in Echtzeit, und die europäische Lancierung von UN!Q, einem cloudbasierten On-Demand-Prothetikdienst, mit dem Dentallabore das Design und die Herstellung patientenspezifischer Restaurationen auslagern können. Alle drei Lösungen stiessen bei den IDS-Besuchern auf grosses Interesse und unterstreichen das Engagement der Gruppe, integrierte und effiziente digitale Workflows anzubieten. Generalversammlung genehmigt alle Anträge, einschliesslich der Dividendenerhöhung An der Generalversammlung vom 10. April 2025 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG alle Anträge des Verwaltungsrats. Die erhöhte Bardividende von CHF 0.95 pro Aktie wurde am 16. April 2025 ausbezahlt. AUSBLICK FÜR 2025 BESTÄTIGT, VORBEHALTLICH UNVORHERSEHBARER EREIGNISSE Die Straumann Group geht davon aus, dass die makroökonomischen Unsicherheiten anhalten und die Nachfrage in verschiedenen Regionen weiterhin beeinflussen werden. Die Gruppe ist jedoch zuversichtlich, ihren Marktanteil auf ihrem globalen Zielmarkt von rund CHF 20 Milliarden weiter ausbauen zu können. Verantwortlich dafür ist die starke Innovationskraft von Straumann Group, ihre breite globale Präsenz, auch im Hinblick auf Produktionsstandorte, ihr differenziertes globales Leistungsangebot in verschiedenen Preissegmenten und die konsequente Umsetzung der Strategie, getragen von einer starken Unternehmenskultur. Darüber hinaus betont die Gruppe ihre laufenden Investitionen in den Ausbau regionaler Produktionskapazitäten, die digitale Transformation sowie in umfangreiche Schulungsinitiativen, die immer mehr Ärzte in die Lage versetzen, Implantat- und kieferorthopädische Behandlungen durchzuführen. Vor diesem Hintergrund strebt Straumann Group ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an, sowie eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um 30 bis 60 Basispunkte gegenüber 2024 bei konstanten Wechselkursen. ### Wenn Sie mehr über die Innovationen erfahren möchten, die Straumann Group im März 2025 auf der IDS in Köln vorgestellt hat, folgen Sie bitte diesem Link . [1] Die Zahlen beziehen sich auf die Geschäftsaktivitäten, die nach der im August 2024 unterzeichneten Vereinbarung zum Verkauf des DrSmile-Geschäfts an Impress Group, der im September 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde, fortgeführt wurden. [2] Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten und Akquisitionen. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit knapp 12 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Frank Keidel: +41 (0)79 530 71 84 E-mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 E-mail: investor.relations@straumann.com

MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ Die Straumann Group wird die Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2025 Vertreterinnen und Vertretern der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer Webcast-Telefonkonferenz heute um 10.30 Uhr MESZ präsentieren. Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung. Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden gebeten, sich vorab für die Telefonkonferenz via "Conference call" zu registrieren und die Präsentationsdatei herunterzuladen, bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen. Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Mitteilung sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter www.straumann-group.com zur Verfügung. WICHTIGE TERMINE 2025 Anlass Ort 6./ 7. Mai Berenberg Roadshow London 8./ 9. Mai Kepler Cheuvreux Roadshow Amsterdam 12. Mai Bernstein Roadshow Madrid 13. Mai BofA Global Healthcare Conference Las Vegas 20. Mai Equita Roadshow Dublin 28./ 29. Mai Stifel Jaws and Paws Konferenz New York 4./ 5. Juni Jefferies Global Healthcare Conference New York 1. Juli - 12. August Quiet Period 13. August Q2 Ergebnisse 2025 Webcast

Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Straumann Group, die auf Informationen basieren, die der Straumann Group zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie können, müssen aber nicht, an Begriffen wie "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "annehmen", "zukünftig", "wahrscheinlich", "könnte", "sollte", "wird" und ähnlichen Formulierungen für zukünftige Zeiträume oder Ereignisse erkannt werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Ansichten, Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen der Straumann Group oder ihres Managements zum Zeitpunkt der Aussage wider und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Straumann Group liegen können. Diese bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, können dazu führen, dass die tatsächlilchen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gruppe wesentlich von den in diesem Dokument genannten oder implizierten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Erwartungen der Gruppe in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage genannten abweichen, umfassen unter anderem zukünftige globale wirtschaftliche Bedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Straumann Group liegen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sich zugrunde liegende Ansichten, Überzeugungen, Annahmen oder Erwartungen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten abweichen. Straumann Group stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum Datum der Veröffentlichung bereit und übernimmt keine Verpflichtung, Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Ende der Adhoc-Mitteilung