DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Autoaktien von US-Zollerleichterung unbeeindruckt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Gemessen an den Börsenindizes tut sich am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen trotz freundlicher Vorgabe der Wall Street wenig. Dazu dürften auch neue Einkaufsmanagerindizes aus China beitragen. Sie sind im April durch die Reihe unter den Vormonatswerten ausgefallen, dazu rutschte der staatliche Index des verarbeitenden Gewerbes unter die Expansion anzeigende Schwelle. Laut den Ökonomen von Capital Economics zeigen sich hier Auswirkungen der US-Zollpolitk. Der Index der neuen Exportaufträge sei auf den niedrigsten Stand seit August 2012 gefallen, abgesehen von der Covid-Phase. Möglicherweise werde die pessimistische Stimmung in den Daten aber übertrieben, ein ähnliches Muster sei während des ersten Handelskriegs 2018 zu beobachten gewesen.

Die Indizes in Shanghai und Hongkong bewegen sich erneut eng um die Schlussstände vom Vortag. In Tokio liegt der Nikkei-Index nach der Feiertagspause am Dienstag 0,1 Prozent im Plus bei 35.878 Punkten. Die japanische Industrieproduktion ist im März stärker zurückgegangen als erwartet. Die Daten gelten aber als sehr volatil. Derweil haben die Akteure die Blicke auf die japanische Notenbank gerichtet. Sie tagt am Mittwoch und Donnerstag, dürfte nach vorherrschender Meinung die Zinsen aber zunächst nicht weiter anheben vor dem Hintergrund der für erhöhte Unsicherheit sorgenden erratischen US-Zollpolitk. Der Yen zeigt sich gegenüber seinem Stand am Dienstag fester, was die Kurse am Aktienmarkt bremsen könnte.

In Seoul kommt der Kospi um ein halbes Prozent zurück. Der S&P/ASX-200 in Sydney steigt um 0,3 Prozent. Hier sorgen neue Inflationsdaten für Rückenwind, weil sie laut Händlern dafür sprechen, dass die australische Notenbank demnächst die Zinsen weiter senken könnte.

Japanische Autowerte, die zuletzt fest im Markt gelegen hatten, geben nach. Dass US-Präsident Donald Trump die Zölle für die Autobauer per Dekret etwas entschärft hat, hilft den Kursen nicht. Toyota geben um 1,8 Prozent nach, Nissan um 1,5 und Honda um 0,4 Prozent. In Seoul büßen Hyundai 1 Prozent und Kia 0,4 Prozent ein. In Hongkong tendieren Autotitel wie BYD (+0,2%) oder Geely (-0,5%) in engen Grenzen uneinheitlich. Die Analysten von Daiwa sehen die Aussichten für den chinesischen Automobilsektor dank der bevorstehenden Markteinführung von neuen Modellen und politischen Rückenwinds positiv. Und Peking werde wahrscheinlich sein Subventionsprogramm fortsetzen, um die Verbraucher zu ermutigen, ihre Autos zu ersetzen.

In Seoul bremst das Minus des Schwergewichts Samsung Electronics von 0,4 Prozent etwas. Das Unternehmen hat laut den endgültigen Zahlen in seinem ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Im Halbleitergeschäft sank der Gewinn aber das dritte Quartal in Folge.

Unter weiteren Einzeltiteln legen in Hongkong Petrochina um 2,2 Prozent zu, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal etwas gestiegen ist. BOC Hongkong steigen um 2,9 Prozent. Das Finanzunternehmen hat einen höheren Betriebsgewinn für das erste Quartal gemeldet. Überwiegend schwach zeigen sich die Aktien von Banken nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerdaten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.096,60 +0,3% -2,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.877,65 +0,1% -10,2% 08:30 Kospi (Seoul) 2.552,39 -0,5% +6,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.283,97 -0,1% -1,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.028,13 +0,1% +9,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:21 % YTD EUR/USD 1,1371 -0,1 1,1388 1,1396 +10,3% EUR/JPY 161,95 -0,0 162,01 162,28 -0,4% EUR/GBP 0,8496 0,0 0,8494 0,8497 +2,8% GBP/USD 1,3385 -0,2 1,3410 1,3411 +7,3% USD/JPY 142,48 0,1 142,31 142,43 -9,7% USD/KRW 1.428,35 -0,3 1.432,15 1.436,65 -2,6% USD/CNY 7,1826 -0,0 7,1855 7,1875 -0,3% USD/CNH 7,2675 -0,0 7,2682 7,2689 -0,6% USD/HKD 7,7574 -0,0 7,7584 7,7582 -0,2% AUD/USD 0,6400 0,2 0,6387 0,6423 +3,9% NZD/USD 0,5932 0,0 0,5931 0,5967 +6,8% BTC/USD 95.056,45 0,3 94.788,90 94.863,05 +1,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,71 60,18 -0,8% -0,47 +1,6% Brent/ICE 63,61 64,05 -0,7% -0,44 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.305,87 3.315,98 -0,3% -10,11 +27,5% Silber 28,91 28,95 -0,1% -0,04 +4,1% Platin 861,86 861,89 -0,0% -0,03 -0,9% Kupfer 4,7575 4,823 -1,4% -0,07 +17,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 30, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)

