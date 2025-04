EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Baader Bank verdoppelt Ergebnis vor Steuern im Konzern im ersten Quartal 2025



30.04.2025

Baader Bank verdoppelt Ergebnis vor Steuern im Konzern im ersten Quartal 2025 Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen Die Baader Bank verdoppelt ihr Ergebnis vor Steuern im Konzern für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres gegenüber Q1 2024 auf EUR 20,8 Mio. und erzielt eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 27,5 % im Konzern.

Die Gesamterträge liegen im ersten Quartal bei EUR 82,3 Mio. und steigen um 32 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit einem Zuwachs insbesondere durch ein verbessertes Ergebnis aus Handelsgeschäft.

Die Anzahl der im Konzern geführten Depots sowie das Depotvolumen verzeichnen weiterhin ein ungebrochenes Wachstum und steigen im ersten Quartal 2025 um jeweils rund 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mit einem Ergebnis vor Steuern im ersten Quartal 2025 i.H.v. EUR 20,8 Mio. verdoppelt die Baader Bank dieses gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2024: EUR 9,9 Mio.). Das Konzernergebnis liegt bei EUR 13,0 Mio. (Q1 2024: EUR 4,3 Mio.) Das Ergebnis je Aktie nach Steuern liegt bei EUR 0,27 (Q1 2024: EUR 0,09).

Die steigende Entwicklung der Handelsumsätze setzt sich auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres weiter fort. Die Volatilität, gemessen am CBOE Volatility Index, ist höher als im Vergleichsquartal (Q1 2024) und belegt einen intensivierten Börsenhandel, von dem auch die Baader Bank profitieren kann. Zudem verzeichnen sowohl die Handelsumsätze, durch eine Gewinnung von Marktanteilen, als auch die Orderzahlen am Handelsplatz gettex, der als wesentlicher Treiber fungiert, eine Steigerung. Auch die Börsenumsätze steigen abermals deutlich. Das Ergebnis aus Handelsgeschäft der Baader Bank verdoppelt sich nahezu auf EUR 33,7 Mio. (Q1 2024: EUR 17,0 Mio.). Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft entwickelt sich ebenfalls auf einem starken Niveau und kann um rund 8 % auf EUR 32,8 Mio. gesteigert werden (Q1 2024: EUR 30,2 Mio.). Das Ergebnis aus Zinsgeschäft liefert mit EUR 11,4 Mio. einen konstanten Ergebnisbeitrag leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (Q1 2024: EUR 11,0 Mio.). Die Umsatzerlöse liegen mit EUR 3,1 Mio. auf einem leicht erhöhten Niveau (Q1 2024: EUR 2,7 Mio.). Die Gesamterträge liegen somit bei EUR 82,3 Mio. (Q1 2024: EUR 62,2 Mio.) und können um 32 % gesteigert werden. Demgegenüber steigen die Gesamtaufwendungen im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich unterproportional um 18 % auf EUR 61,5 Mio. (Q1 2024: EUR 52,3 Mio.). Der Personalaufwand beläuft sich auf EUR 26,9 Mio. (Q1 2024: EUR 21,2 Mio.), was im Wesentlichen auf die planmäßig ausgeweiteten Mitarbeiterkapazitäten und die variablen Vergütungsbestandteile für das laufende Geschäftsjahr zurückzuführen ist. Per 31.03.2025 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 643 (Q1 2024: 566). Der Sachaufwand erhöht sich auf EUR 27,7 Mio. (Q1 2024: EUR 21,0 Mio.). Der Anstieg ist unter anderem begründet durch Investitionen zur weiteren Optimierung der Plattformfunktionalitäten der Bank sowie durch ein wachstumsbedingtes erhöhtes Ausgabenniveau. Der Vorsorgeaufwand in Höhe von EUR 7,0 Mio. (Q1 2024: EUR 10,2 Mio.) enthält planmäßig die Zuführungen i.H.v. EUR 2,5 Mio. zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ (Q1 2024: EUR 8,5 Mio.). Die Ergebnisbeiträge der drei Tochtergesellschaften des Baader Bank Konzerns, die schweizerische Baader Helvea Gruppe, die Baader & Heins Capital Management AG sowie die Selan Gruppe, tragen im Rahmen der Erwartung positiv zum Quartalsergebnis der Baader Bank bei. Fokus auf das Handelsangebot der Baader Bank Auch im laufenden Geschäftsjahr fokussiert die Baader Bank ihre Vermarktungsinitiative für das eigene Handelsangebot unter der Marke 'Baader Trading'. Wesentliche Aspekte sind hierbei neben dem Ausbau der eigenen Marktstellung inklusive der Steigerung des Bekanntheitsgrades auch die Optimierung des Handelsangebots gemeinsam mit den zahlreichen Handelspartnern der Bank. Im ersten Quartal erweitert die Baader Bank ihr Handelsangebot durch eine Verlängerung der Handelszeiten am Handelsplatz gettex - während der Handel bisher von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich war, gilt seitdem die um insgesamt 1,5 Stunden verlängerte Handelszeit von 07:30 bis 23:00 Uhr. Alle auf gettex verfügbaren Wertpapiere, die über die Baader Bank als exklusiver Market Maker gehandelt werden können, sind zu den verlängerten Handelszeiten handelbar. Das Universum umfasst rund 8.400 Aktien, 15.000 Anleihen, 7.100 Fonds und 2.900 ETPs. Die verlängerten Handelszeiten gelten auch für den außerbörslichen Handel der Baader Bank. Davon profitiert auch das Konto- und Depotgeschäft, das im ersten Quartal 2025 weiteres Wachstum verzeichnet. Das betreute Kundenvermögen, bestehend aus Depotvolumen und Kundeneinlagen, liegt bei EUR 48,2 Mrd. (31.12.2024: EUR 46,7 Mrd.). Weiterhin sind im Kooperationsgeschäft der Baader Bank neue B2B-Partnerschaften und Produkterweiterungen im Aufbau, womit die Baader Bank ihre Diversifikation weiter vorantreibt. Zudem erfährt im B2B2C-Kooperationsgeschäft auch das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen weitere Volumensteigerungen gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Solide Kapitalisierung für Investitionen und Wachstum Die Bilanzsumme der Baader Bank geht im ersten Quartal leicht zurück auf EUR 4,6 Mrd. (31.12.2024: EUR 4,8 Mrd.), Dies ist im Wesentlichen durch den moderaten Rückgang des Einlagenvolumens im ersten Quartal begründet. Das Eigenkapital der Baader Bank steigt auf EUR 202,2 Mio. (31.12.2024: EUR 189,4 Mio.) und die Eigenkapitalrendite nach Steuern beläuft sich zum Ende des ersten Quartals 2025 auf 27,5 % im Konzern (Q1 2024: 10,4 %). Die regulatorische Gesamtkapitalquote liegt zum Quartalsende unter Berücksichtigung der in Kraft getretenen CRR III Anforderungen bei 19,7 % und damit über den aufsichtsrechtlich festgelegten Mindestanforderungen. Neben geplanten Thesaurierungsmaßnahmen aus dem Jahresergebnis 2024 wird im Laufe des Jahres 2025 die Eigenmittelausstattung noch weiter gestärkt. Mit dieser Basis verfügt die Baader Bank über ausreichend Kapazitäten für weitere Investitionen und Wachstum. Der Konzernbericht 2024 der Baader Bank wird am 28.05.2025 mit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite des Unternehmens unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt. Zudem wird Ende April für das Geschäftsjahr 2024 auch der gesonderte zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht auf der Website der Baader Bank veröffentlicht. ¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende. Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern Q1 2025 1. Quartal

(01.01.-31.03.) in Mio. € 2025 2024 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 11,4 11,0 0,4 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 32,8 30,2 2,5 Ergebnis aus Handelsgeschäft 33,7 17,0 16,7 Umsatzerlöse 3,1 2,7 0,4 Sonstige Erträge 1,4 1,3 0,1 Gesamterträge 82,3 62,2 20,1 Personalaufwand 26,9 21,2 5,7 Sachaufwand 27,7 21,0 6,7 Vorsorgeaufwand 7,0 10,2 -3,2 Gesamtaufwendungen 61,5 52,3 9,2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 20,8 9,9 10,9 Steuern 7,7 5,5 2,2 Minderheiten 0,1 0,1 0,0 Konzernergebnis 13,0 4,3 8,7 Ergebnis je Aktie in EUR 0,27 0,09 0,18 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 27,5 10,4 17,1 Kapitalrendite 1,1 0,4 0,6

per Stichtag 31.03.2025 31.12.2024 Delta Bilanzsumme in Mio. € 4.585 4.825 -23,9 Eigenkapital in Mio. € 202,2 189,4 12,8 Gesamtkapitalquote in % 19,7 23,6 -

Für weitere Informationen und Medienanfragen:



Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de



Weitere Termine: 09.-10.05.2025 Invest Messe Stuttgart 28.05.2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 10.07.2025 Ordentliche Hauptversammlung der Baader Bank AG Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



