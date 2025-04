EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Q1/2025: CompuGroup Medical mit verhaltenem Start in das Jahr Koblenz - CompuGroup Medical, einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, erreichte im ersten Quartal 2025 Umsätze in Höhe von 286,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau entspricht (VJ: 284,6 Mio. Euro). Die organische Umsatzentwicklung lag leicht unter dem Vorjahr (-0,5 Prozent). Mit 68,1 Mio. Euro lagen die Einmalumsätze um 5 Prozent unter dem Vorjahreswert (VJ: 71,8 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 2 Prozent auf 218,0 Mio. Euro (VJ: 212,8 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erhöhte sich um 1 Prozentpunkt und macht nun 76 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im gleichen Zeitraum sank das bereinigte EBITDA um 16 Prozent auf 51,1 Mio. Euro (VJ: 60,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge betrug 18 Prozent (VJ: 21 Prozent). CGM investiert weiterhin signifikant in innovative Produkte und Lösungen sowie in Vertriebs-, Service- und Supportfunktionen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen im Jahresvergleich von 61 Mio. Euro auf 68 Mio. Euro im ersten Quartal 2025, wodurch die F&E-Intensität als Prozentsatz des Gesamtumsatzes von 22 Prozent im Vorjahresquartal auf 24 Prozent im ersten Quartal 2025 anstieg. Zu den neu entwickelten Produkten und Lösungen gehören CGM one, die voll integrierte Lösung für Arztpraxen mit KI-gestützten Telefon- und Dokumentationsassistenten, der neu eingeführte CGM TI-Messenger, der KI-gestützte klinische Dokumentationsassistent CGM CDA und die erste cloudbasierte Apothekensoftware CGM STELLA. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug im ersten Quartal 2025 0,35 Euro (VJ: 0,47 Euro). Der Free Cash Flow stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,9 Mio. Euro auf 78,3 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung betrug Ende März 2025 702,3 Mio. Euro, verglichen mit 772,8 Mio. Euro Ende Dezember 2024. Am 29. April wurde ein Konsortialkreditvertrag unterzeichnet, der aus einer revolvierenden Kreditfazilität (RCF) über 600 Mio. Euro und einem Term Loan in Höhe von 150 Mio. Euro besteht und die Finanzierung von CGM bis 2030 sichert. Die Gesamtfinanzierung, einschließlich der bestehenden Finanzierung durch einen Schuldschein und der F&E-Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank, beläuft sich auf 1,5 Mrd. Euro und bietet Spielraum für weiteres Wachstum. Im Segment Ambulatory Information Systems (AIS) beliefen sich die Umsätze im ersten Quartal 2025 auf 169,3 Mio. Euro, was einem Rückgang um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 172,5 Mio. Euro entspricht. Die wiederkehrenden Umsätze blieben bei 131,9 Mio. Euro stabil (VJ: 131,5 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze an den Segmentumsätzen stieg von 76 Prozent auf 78 Prozent. Die Umsätze im Segment Hospital Information Systems (HIS) wuchsen im ersten Quartal 2025 um 5 Prozent auf 81,7 Mio. Euro (VJ: 77,9 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 7 Prozent auf 60,7 Mio. Euro (VJ: 56,7 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg von 73 Prozent auf 74 Prozent. Im Segment Pharmacy Information Systems (PCS) stiegen die Umsätze im ersten Quartal 2025 um 3 Prozent auf 35,1 Mio. Euro (VJ: 34,3 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze im PCS-Segment erhöhten sich um 4 Prozent auf 25,5 Mio. Euro (VJ: 24,6 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze an den Segmentumsätzen stieg von 72 Prozent auf 73 Prozent. CGM bestätigt die Prognose für die Finanzkennzahlen des Gesamtjahres 2025, mit einem organischen Umsatzwachstum (bereinigt um Übernahmen und Währungseffekte) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich im Jahresvergleich. Für das bereinigte EBITDA wird ein moderates Wachstum gegenüber 2024 erwartet. Bei allen drei operativen Segmenten wird ein zumindest moderates organisches Umsatzwachstum prognostiziert. Die Quartalsmitteilung für Q1 2025 ist zum Download verfügbar unter http://www.cgm.com/ir-publikationen.



