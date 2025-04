The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2025ISIN NameCH0347556901 PFBK SCHW.HYP. 17-25 643XS1117297785 BLACKROCK FI 15/25DE000LB1P5G7 LBBW STUFENZINS 18/25XS1226628961 CLP POW.H.K.FIN.15/25 MTNDE000NLB2F05 NORDLB IS.S.1673 2013(25)DE000DW6C3V4 DZ BANK IS.A2050US045167FM03 ASIAN DEV.BK 22/25 MTNXS2162004209 ONTARIO TFT 20/25 REGSUS2941001024 ENZO BIOCHEM. INC. DL-,01DE000DW6C3T8 DZ BANK IS.A2048DE000HEL0A73 LB.HESS.THR.CARRARA11O/24DE000HEL0AS4 LB.HESS.THR.CARRARA11F/24DE000DK0WZB1 DEKA DL FESTZINS 20/25XS2168038417 LITAUEN 20/25 MTNDE000DK0WZC9 DEKA CD FESTZINS 20/25XS1228153661 PEARSON FUNDING 15/25XS2477154871 AYVENS BANK 22/25 MTNUS02209SBH58 ALTRIA GRP 20/25