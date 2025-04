EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

LPKF: Solider Start in das Geschäftsjahr 2025 Corporate News - GARBSEN, 30. APRIL 2025 Der LPKF-Konzern hat seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Mit einem Umsatz von 25,3 Mio. EUR (Q1 2024: 25,4 Mio. EUR) und einem bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von -3,4 Mio. EUR (Q1 2024: -4,3 Mio. EUR) hat das Unternehmen die eigene Prognose erreicht. Danach sollte der Umsatz im ersten Quartal zwischen 25 und 28 Mio. EUR und das bereinigte EBIT* zwischen -3,5 und -1,5 Mio. EUR liegen. Das bereinigte EBIT lag mit -3,4 Mio. EUR um 21 % über dem Vorjahreswert. CEO Klaus Fiedler sagt: "Wir sehen bereits im ersten Quartal, dass die konsequenten Maßnahmen zur Senkung unserer Fixkosten klare Effekte zeigen. Wir sind fest entschlossen, unsere Profitabilität im Jahresverlauf weiter zu verbessern". Der Auftragseingang lag nach drei Monaten mit 20,5 Mio. EUR unter dem Vorjahr (Q1 2024: 33,2 Mio. EUR), wobei die Differenz ausschließlich auf einen im März des Vorjahres verbuchten Großauftrag aus dem Solarsegment zurückzuführen ist. In den anderen Geschäftsbereichen konnte LPKF trotz gegenläufiger Währungseffekte eine stabile bis stark gesteigerte Marktnachfrage verzeichnen. Der Auftragsbestand fiel von 67,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 46,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist auf noch in Verhandlung befindliche Aufträge aus dem Solarsegment zurückzuführen. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die US-Zollpolitik, stellen für das Technologieunternehmen eine Herausforderung dar. Die angekündigten Sonderzölle der US-Regierung würden die Investitionsentscheidungen amerikanischer Kunden beeinflussen und die globale Lieferkette belasten. Die anhaltende Planungsunsicherheit und der Konflikt zwischen den USA und China destabilisieren den Welthandel zusätzlich. LPKF exportiert etwa ein Drittel seines Umsatzes in die USA und trifft aufgrund starker Alleinstellungsmerkmale nur in geringem Maße auf lokale Mitbewerber. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF trotz des derzeit sehr unsicheren weltwirtschaftlichen und politischen Umfelds weiterhin mit einem Konzernumsatz von 125 bis 140 Mio. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 6 und 9 %. Im laufenden zweiten Quartal rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz von 28 bis 35 Mio. EUR (Q2 2024: 29,8 Mio. EUR) und einem bereinigten EBIT zwischen -1,7 und 3,0 Mio. EUR (Q2 2024: -0,8 Mio. EUR). Mittelfristig will LPKF eine attraktive einstellige Wachstumsrate für das Kerngeschäft erzielen. Die neuen Geschäftsinitiativen im Halbleiter-, Display- und Biotechnologiemarkt sollen neben dem Kerngeschäft mittelfristig insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz beisteuern. Auf Basis des Umsatzwachstums und der daraus resultierenden Skaleneffekte strebt der Vorstand für den LPKF-Konzern in den kommenden Jahren eine attraktive zweistellige EBIT-Marge an. *Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 0,5 - 1,5 % des Umsatzes. Über LPKF Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt über 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).



