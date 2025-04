NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Die Nachfrage sei über alle Regionen hinweg gut, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch auf dem US-Markt habe es nach der Ankündigung von Importzöllen keine Veränderungen gegeben. Auch bei den weltweiten Bestellungen aus dem Großhandel gebe es keine Stornierungen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0