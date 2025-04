Der Goldpreis konsolidiert. Daran besteht kein Zweifel. Und angesichts des steilen Anstiegs in den vergangenen Wochen ist das auch mehr als verdient. Aus fundamentaler Sicht sorgen Signale für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China für Druck beim Goldpreis. Die Trump-Regierung kündigte an, Autozölle zu entschärfen, indem ausländische Teile für in den USA produzierte Fahrzeuge steuerlich begünstigt und Doppelbesteuerungen vermieden werden sollen. Gleichzeitig hat China bestimmte ...

