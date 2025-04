© Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak

VW startet mit einem Gewinnrückgang von 41 Prozent ins Jahr. Sonderkosten, China-Schwäche und hohe E-Auto-Kosten belasten den Konzern - trotz steigender Umsätze und voller Auftragsbücher in Westeuropa.Volkswagen ist mit einem Gewinneinbruch ins Jahr 2025 gestartet: Der Nettogewinn sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um knapp 41 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründet das unter anderem mit milliardenschweren Sonderbelastungen, geringeren Erträgen in China sowie höheren Verlusten im Batteriegeschäft. Der Umsatz legte dennoch um knapp drei Prozent auf 77,6 Milliarden Euro zu. Sonderkosten in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro - etwa durch CO2-Rückstellungen in …